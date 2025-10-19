"Theo dấu chân Người" để đứng vững trong thời đại mới

Chiều 19-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Sở VH-TT TPHCM và Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu với GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú về truyện ký Theo dấu chân Người .

Chương trình nằm trong khuôn khổ “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 18 đến 21-10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên và các điểm phối hợp tại phường Bình Dương, phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo.

Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng các khách mời: Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM; Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Với gần 600 trang sách, Theo dấu chân Người (NXB Quân đội nhân dân) là thành quả sau 28 năm nghiên cứu, trải nghiệm và tổng hợp tư liệu của GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú về hành trình ba thập kỷ nơi xứ người của Bác Hồ.

Tác giả và khách mời tại buổi giao lưu. Từ phải qua: Đại tá, nhà văn Trần Thế Tuyển; GS-TS, nhà văn Trình Quang Phú và Đại tá Nguyễn Mạnh Cương

Chia sẻ về tác phẩm thứ 7 viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Trình Quang Phú cho biết: “Đã là ký thì phải viết trung thực và sát thực tế. Nhưng truyện ký lại có thể mềm hóa những chất liệu lịch sử, những con số... Khi viết Theo dấu chân Người, tôi nghĩ rằng để những nơi Bác đi qua được sống lại, cần phải có văn học. Vì thế, tôi mượn thể loại truyện để kể lại câu chuyện Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tôi đã đi Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc..., đọc hết gần 200 quyển sách viết về Bác Hồ, xây dựng đề cương tư liệu với những chất liệu chính là di tích, con số và sử kiện...”.

ThS Huỳnh Thị Kim Hương, Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học - Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông chia sẻ tại buổi giao lưu

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Mạnh Cương, Giám đốc NXB Quân đội nhân dân chi nhánh phía Nam, cho biết, tuy mới xuất bản được hơn một năm, Theo dấu chân Người đã in 13.000 bản với 8 lần tái bản. Đặc biệt hơn, trong lần tái bản thứ 9 sắp tới sẽ có 1.000 bản tiếng Anh. Trong tương lai, tác phẩm dự định dịch ra tiếng Nga, Pháp và Trung Quốc. Đây là tác phẩm có giá trị trong việc tuyên truyền cho các thế hệ người Việt Nam về sự cống hiến và hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tá - nhà văn Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận xét: “Tôi cho rằng nhà văn Trình Quang Phú là một trong những nhà văn Việt Nam viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất. Tác phẩm của nhà văn Trình Quang Phú vừa có hồn vía văn chương, vừa đầy tính báo chí với những sự kiện, địa điểm và con người cụ thể”.

Giao lưu với nhà văn Trình Quang Phú về truyện ký "Theo dấu chân Người" là hoạt động nằm trong khuôn khổ "Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM" lần thứ nhất

Giá trị của Theo dấu chân Người không chỉ thể hiện qua lượng thông tin đồ sộ và hấp dẫn, mà còn chính là sự bền bỉ, kiên trì và quyết tâm của nhà văn Trình Quang Phú. Hành trình của nhà văn cũng là bài học quý giá cho người trẻ trong bối cảnh hiện nay, việc gìn giữ và theo đuổi mục tiêu trong suốt hàng chục năm đòi hỏi một tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao độ.

Chương trình thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều bạn trẻ

Có mặt tại buổi giao lưu từ sớm, Hoàng Huỳnh Phương Vy (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM) chia sẻ: “Tác phẩm Theo dấu chân Người và hành trình sáng tác của tác giả là tấm gương để người trẻ noi theo. Khi đọc tác phẩm, tôi nhìn thấy khí thế và quyết tâm của một thanh niên yêu nước là Bác Hồ, cũng như cảm nhận được sức sống mà tác phẩm đang lan tỏa".

