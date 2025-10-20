Cuộc hành hương qua 17 miền đất linh thiêng của một giảng viên tại TPHCM

Sau Độc hành ra mắt vào năm 2016, mới đây, tác giả Nguyễn Hoàng Bảo vừa trở lại với thể loại du ký qua ấn phẩm Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? (Saigon Books và NXB Thế giới). Cuốn sách đưa độc giả chu du qua 17 miền đất linh thiêng trên thế giới, để rồi trong từng chuyến đi, mỗi người đọc tìm thấy một mảnh soi chiếu cho chính tâm hồn mình.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo đã đặt chân đến hơn 120 quốc gia. Nhưng thay vì kể lại toàn bộ hành trình, anh chắt lọc và viết về 17 vùng đất đặc biệt – những nơi không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan, mà còn được xem là “trái tim tâm linh” của nhân loại: từ Bức tường Than Khóc ở Israel, tu viện Sevanavank trên cao nguyên Armenia, vòng kinh luân xoay đều trong gió Tây Tạng, lễ hội người chết rực rỡ ở Mexico, cho đến Việt Nam – nơi anh nhận ra ngọn lửa âm thầm vẫn luôn cháy.

Điều làm nên sự khác biệt của Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? là tác giả không dừng lại ở miêu tả cảnh sắc hay kể chuyện “xê dịch”. Anh kiên nhẫn lắng nghe nhịp tim của từng vùng đất, từng con người, để rồi thấy rằng sau lớp hào nhoáng của đền đài hay lễ hội là ánh mắt hiền từ của tu sĩ, là nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, là bàn tay run run trao đi ngọn nến nhỏ. Chính những khoảnh khắc ấy biến chuyến đi thành một cuộc hành hương nội tâm - nơi người đọc vừa khám phá thế giới, vừa đối diện với chính mình.

Tác giả Nguyễn Hoàng Bảo hiện là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở TPHCM

Chính sự kết hợp giữa du ký - văn hóa - tâm linh đã tạo nên một bản đồ tinh thần đặc sắc cho cuốn sách này. Mỗi miền đất là một nốt nhạc, và khi xâu chuỗi lại, chúng trở thành một khúc ca về hành trình sống, yêu, mất mát, và biết ơn.

Không chỉ là một cuốn sách du ký hay về tâm linh, Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? còn là cuộc gặp gỡ giữa văn hóa và tâm hồn, giữa những miền đất xa xôi và chính cõi lòng ta. Và có lẽ, món quà lớn nhất mà tác phẩm trao lại là lời nhắc nhở dịu dàng: Dù ta còn một trăm ngày hay chỉ một khoảnh khắc, hãy sống trọn vẹn, hãy yêu sâu đậm, và giữ cho trái tim mình luôn biết lắng nghe.

QUỲNH YÊN