Giới trẻ Nhật Bản chuộng thời trang vintage

Giá cả tăng cao sau nhiều năm giảm phát đã ảnh hưởng đến ví tiền của người Nhật kể từ năm 2022 và cũng khiến một số người không còn ngần ngại khi phải mua lại đồ đã qua sử dụng, trong đó có các mặt hàng thời trang.

Theo Tạp chí Reuse Economic Journal, sự bất định về tương lai kinh tế khiến giới trẻ ưu tiên tìm kiếm những sản phẩm hiếm, có khả năng giữ giá, thậm chí tăng giá theo thời gian. Chuyên gia về hành vi tiêu dùng của giới trẻ tại Công ty quảng cáo Dentsu Inc. Arisa Tanii cho rằng, thời trang vốn là công cụ để giới trẻ thể hiện bản thân. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều người lo ngại về triển vọng kinh tế, sức hút của quần áo vintage còn nằm ở khía cạnh đầu tư: vừa thỏa mãn đam mê, vừa mang lại giá trị bền vững theo thời gian.

Một cửa hàng bán thời trang vintage tại Tokyo. Ảnh: THRIFTED

Phong cách vintage tại Nhật Bản mang đậm hơi thở hoài cổ và lãng mạn, giúp người sử dụng thể hiện cá tính qua những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thập niên trước. Giới trẻ Nhật Bản yêu thích phong cách này nhờ vào sự tinh tế, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng. Sự kết hợp này giúp họ thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo giữa lòng đô thị hiện đại.

Giữa tháng trước, tại cửa hàng Awesome by Bring Harajuku ở thủ đô Tokyo, một chiếc áo phông in cảnh phim hoạt hình huyền thoại Akira thập niên 1990 được trưng bày với mức giá gây sốc: 790.000 yen (5.300 USD), cao hơn 260 lần so với giá gốc (khoảng 3.000 yen). Thế nhưng chỉ không lâu sau đó, món đồ này đã lập tức có chủ nhân mới. Quản lý cửa hàng, anh Yuki Shimizu, 25 tuổi, cho hay, những chi tiết đặc biệt của đồ cũ như màu in bị phai hay những vết sờn đứt trên họa tiết lại càng làm tăng giá trị của sản phẩm. Không chỉ vậy, các mẫu áo ban nhạc đình đám cũng trở thành “kho báu” của giới sưu tầm. Anh Susumu Takahashi, 38 tuổi, đã chi tới 150.000 yen để sở hữu một chiếc áo phông in hình ban nhạc nổi tiếng, chia sẻ: “Chiếc áo có câu chuyện riêng. Dù còn mặc được hay đã rách thì nó vẫn có giá trị. Khi không muốn giữ lại nữa, tôi hoàn toàn có thể bán lại”.

Công ty Staygold Inc. - đơn vị vận hành nhiều cửa hàng vintage tại Tokyo - cho biết, giới trẻ ngày nay sẵn sàng “vung tay” mua các món đồ độc lạ bằng thu nhập từ công việc làm thêm. Sau đó, họ chia sẻ “chiến lợi phẩm” trên mạng xã hội, biến chúng thành tuyên ngôn thời trang cá nhân. Khi hứng thú qua đi, những món đồ này được bán lại để gây quỹ cho các lần săn vintage tiếp theo. Cứ thế, một vòng xoay săn hàng - khoe thành quả - bán lại - mua mới tiếp tục vận hành, biến thời trang cũ thành dòng chảy sống động trong lối sống của thế hệ trẻ.

Mặt hàng thời trang này còn cuốn hút khách du lịch đến Nhật Bản. Charlotte Xu, 18 tuổi, du khách Australia, rất thích đến các cửa hàng đồ cũ ở Harajuku, chia sẻ: “Tôi cảm thấy như ở Nhật Bản, quần áo đã qua sử dụng đều có chất lượng cao…, còn nếu không thì họ sẽ ghi rõ là quần áo hư hỏng ở chỗ nào. Ở đất nước tôi, mọi thứ đều chất thành đống, bạn phải tự mình tìm kiếm. Trong khi ở đây, mọi thứ đều đẹp đẽ và gọn gàng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy thứ mình muốn”.

Không chỉ phổ biến trong nước, các mặt hàng vintage và hàng thời trang đã qua sử dụng của Nhật Bản còn rất phổ biến ở Trung Quốc, các nước châu Á, bởi mọi người đều biết người Nhật giữ đồ rất kỹ, những gì họ đưa ra đều có chất lượng cao.

PHƯƠNG NAM