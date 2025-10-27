Giữ chân trò nhỏ vùng cao

Ở nhiều nơi của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, điều kiện học tập còn thiếu thốn, phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em, khiến tình trạng học sinh nghỉ học vẫn diễn ra.

Thầy cô đã tổ chức nấu ăn miễn phí, nuôi dưỡng học sinh nghèo, xây thư viện, tặng đồ dùng học tập để kéo học sinh đến lớp và nhờ vậy, chất lượng học tập cũng dần được nâng lên.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) được thầy cô nấu ăn sáng miễn phí tại trường

Nấu ăn cho trò

Một ngày giữa tháng 9, mới 5 giờ sáng, bếp ăn của trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đã sáng đèn. Khoảng 10 thầy cô từ lãnh đạo đến giáo viên cùng tất bật nhóm bếp, nhặt rau, thái hành, dọn bàn, tiếng nói cười rộn ràng xua tan sương sớm vùng cao.

Đúng 6 giờ 15, từng nhóm học sinh được phụ huynh đưa đến lớp, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Những tô cháo nóng hổi được thầy cô ân cần bưng ra, các em ăn ngon lành, các thầy cô cũng ngồi xuống bàn ăn cùng, bữa sáng ấm áp như một mái nhà chung. Ăn hết tô cháo, em A Bảo Chí Thiện (học sinh lớp A4) thong thả uống ngụm nước rồi bước vào lớp.

Thiện cho biết: “Nhà con xa trường, nhiều hôm chưa kịp ăn sáng đã đến lớp, bụng đói cồn cào. Năm nay được trường nấu ăn sáng miễn phí, con rất vui. Bữa sáng vừa ngon vừa giúp con có sức học tốt hơn”.

Theo thầy Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, tại trường, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 92%, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, không ít em sáng đi học, trưa về nhà rồi nghỉ luôn buổi chiều, khiến chất lượng học tập giảm sút.

Từ thực tế đó, trường quyết định tổ chức nấu ăn miễn phí và nhận nuôi dưỡng học sinh mồ côi nghèo. Kinh phí chủ yếu do giáo viên góp sức và sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Có thiệt thòi, nhưng tất cả thầy cô đều đồng lòng vì mong muốn học trò được học tập trong điều kiện tốt hơn. Nhờ kiên trì, đến nay, tỷ lệ chuyên cần đã đạt 100%.

Các trường đã triển khai nhiều cách làm thiết thực để nâng bước học sinh đến trường như Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi). Năm học 2025-2026, trường bắt đầu triển khai nấu bữa sáng miễn phí cho hơn 500 em học sinh bán trú và duy trì việc nấu cơm trưa miễn phí cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia không thuộc diện bán trú; nuôi dưỡng 25 học sinh nghèo, mồ côi ngay tại trường từ các năm học trước.

Gõ cửa từng nhà để giữ học sinh

Men theo tỉnh lộ 678, chúng tôi tìm đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Sao 1 (xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi). Từ đầu năm học, 40 thầy cô của trường thay nhau xuống làng vận động học sinh ra lớp. Có khi quãng đường gần 8km, dốc đất trơn trượt, thầy cô vẫn tự bỏ tiền túi đổ xăng để đi.

Những chuyến đi vận động thường diễn ra vào sớm tinh mơ hay lúc chiều tối, khi bà con đã từ nương rẫy trở về. Có hôm, thầy cô còn nhờ thêm già làng, cán bộ xã cùng đi để lời vận động thêm sức nặng. Chỉ cần học sinh nghỉ học 2 buổi liền, lập tức có thầy cô đến gõ cửa tận nhà.

Thầy Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhiều phụ huynh chưa coi trọng việc học, vẫn để con theo mẹ lên rẫy. Các em nghỉ học nhiều sẽ mất kiến thức, chán nản rồi bỏ hẳn. Vì vậy, chúng tôi xác định phải bám sát, gánh bớt trách nhiệm cùng gia đình, để các em tiếp cận tri thức. Nhờ sự kiên trì ấy, thói quen của phụ huynh và học sinh đã dần thay đổi, các em đến lớp đều đặn, chuyên cần hơn”.

Còn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (làng Klah, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai), thư viện mới khang trang với 800 đầu sách vừa mới đưa vào hoạt động đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh. Trong không gian yên tĩnh, hàng chục em ngồi chăm chú bên những trang sách. Thư viện này được đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026, phục vụ hơn 300 học sinh.

Các đầu sách đều do trường vận động xã hội hóa, nhằm giúp các em chăm chỉ đến lớp, hình thành thói quen đọc sách, mở rộng kiến thức. Ngoài ra, đầu năm học, trường còn kêu gọi hỗ trợ 40 xe đạp và nhiều tivi, giúp các em đến lớp thuận tiện, góp phần học tập hiệu quả hơn.

HỮU PHÚC