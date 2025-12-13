Khi chi bộ bước vào thời đại số

Chuyển đổi số trong công tác Đảng tại khu dân cư, nơi đa số đảng viên đã lớn tuổi, từng được xem là “bài toán khó”. Tuy nhiên, tại phường Chánh Hiệp (TPHCM), mô hình “Chi bộ số” đang cho thấy hiệu quả bước đầu, mở ra hướng đi phù hợp trong việc đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng minh bạch, hiện đại.

Đảng viên lớn tuổi vượt qua tâm lý e dè

Sáng cuối tuần, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Còn, Bí thư Chi bộ khu phố Định Hòa 5, cho biết chi bộ hiện có 49 đảng viên, trong đó khoảng 2/3 là cán bộ hưu trí. Đây là lực lượng giàu kinh nghiệm nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ mới.

Chi bộ khu phố Định Hòa 5 triển khai, hướng dẫn công tác chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên

Theo ông Còn, rào cản lớn nhất không nằm ở kỹ năng mà ở tâm lý e dè, ngại tiếp xúc với công nghệ của nhiều đảng viên lớn tuổi. Tuy nhiên, bằng cách làm kiên trì, sát thực tế, Đảng ủy phường Chánh Hiệp cùng chi ủy các khu phố đã từng bước tháo gỡ những trở ngại này.

Đến nay, hơn 95% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, gần 100% được tập huấn sử dụng thành thạo. Ngoài các buổi tập huấn chung, lực lượng nòng cốt còn trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ từng đảng viên thao tác trên điện thoại, máy tính.

Bí thư Chi bộ khu phố Định Hòa 5 Ngô Văn Còn lập nhóm mạng xã hội để thông tin đến đảng viên trong chi bộ

Ở tuổi 63, ông Ngô Văn Còn đã chủ động tự học, lấy chứng chỉ tin học trình độ B để thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn đảng viên. Trước khi triển khai mô hình “Chi bộ số”, ông cũng đã sử dụng mạng xã hội, lập nhóm Zalo để kịp thời truyền tải thông tin, góp phần đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ.

“Chuyển đổi số trong công tác Đảng là quá trình lâu dài, không thể “một sớm một chiều” là có kết quả ngay. Quan trọng nhất là thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận từ mỗi đảng viên”, ông Còn chia sẻ.

Những thách thức bước đầu

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Chánh Hiệp xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số trong công tác Đảng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, các cấp lãnh đạo địa phương cũng đối diện không ít trăn trở.

Đảng bộ phường Chánh Hiệp hướng dẫn các giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác Đảng đến đảng viên

Ông Lộc Trung Nghĩa, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Chánh Hiệp, cho biết các phương thức quản lý truyền thống dựa trên hồ sơ giấy vừa tốn thời gian, chi phí, vừa tiềm ẩn nguy cơ thất lạc. Từ thực tế đó, mô hình “Chi bộ số” được triển khai nhằm cải cách hành chính trong công tác Đảng, tạo thuận lợi cho đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo ông Nghĩa, mô hình hướng tới việc lưu trữ hồ sơ đảng viên trên nền tảng số, ký biên bản sinh hoạt bằng chữ ký số, chia sẻ tài liệu qua các hệ thống an toàn, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch.

Dù mới ở giai đoạn thí điểm, song Đảng ủy phường Chánh Hiệp thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đội ngũ đảng viên trẻ – lực lượng trực tiếp hỗ trợ các chi bộ khu phố, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Câu chuyện của con người trong chuyển đổi số

Thực tiễn tại phường Chánh Hiệp cho thấy, chuyển đổi số trong công tác Đảng không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà trước hết là câu chuyện của con người: dám thay đổi, dám vượt qua thói quen cũ để thích ứng với yêu cầu mới.

Hướng dẫn đảng viên cách sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Trao đổi về định hướng lâu dài, đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp, nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên.

“Việc triển khai mô hình ‘Chi bộ số’ thể hiện quyết tâm hiện đại hóa hoạt động của Đảng bộ phường, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong thời đại số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh cho biết.

Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp chia sẻ vai trò của chuyển đổi số trong công tác đảng

Mới đây, Văn phòng Đảng ủy phường Chánh Hiệp đã khảo sát cơ sở vật chất tại 25 chi bộ khu phố, kiến nghị xã hội hóa đầu tư, nâng cấp hạ tầng internet, đồng thời xem xét cải tạo, mở rộng văn phòng khu phố nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Từ những bước đi ban đầu, mô hình “Chi bộ số” tại phường Chánh Hiệp đang cho thấy một hướng tiếp cận phù hợp, khả thi, góp phần làm mới sinh hoạt chi bộ và bắt nhịp với quá trình phát triển của đô thị lớn.

TÂM TRANG