Phường Vũng Tàu bảo đảm an ninh, an toàn du lịch ngày đầu nghỉ lễ

Ngày 1-1, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại phường Vũng Tàu bày tỏ sự hài lòng trước môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn và thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Chiều tối cùng ngày, Trung tâm văn hóa – thông tin – thể thao và du lịch phường Vũng Tàu cho biết, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và an toàn du lịch trên địa bàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận trong ngày 1-1, thời tiết tại phường Vũng Tàu nắng ấm, biển êm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, vui chơi, giải trí. Lượng khách đến tham quan, du lịch ước đạt khoảng 33.000 lượt, tăng so với cùng kỳ năm trước (khoảng 30.000 lượt). Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 đến 4-1), dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Lượng khách đến Vũng Tàu đông, tình hình an ninh trật tự, an toàn du lịch được bảo đảm

Để phục vụ người dân và du khách đón Tết Dương lịch an toàn, lực lượng chức năng đã huy động 100% quân số ứng trực tại các bãi biển công cộng như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa; bố trí lực lượng cứu hộ, cắm cờ hiệu, biển cảnh báo tại các khu vực có dòng chảy nguy hiểm.

Vệ sinh môi trường được bảo đảm

Chị Nguyễn Thị Mai Nhung, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết gia đình chị cảm thấy yên tâm khi vui chơi, tắm biển nhờ công tác bảo đảm an toàn được triển khai chặt chẽ.

Lượng phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ

Bãi biển Bãi Sau sạch đẹp, an toàn

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, gian lận thương mại; kiểm tra nghiêm hoạt động ca nô, mô tô nước.

Người dân, du khách vui chơi tắm biển tại khu vực biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, chiều 1-1

Hiện phường Vũng Tàu tiếp tục duy trì các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ du khách, góp phần giữ vững hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, văn minh.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM