Nhiều hoạt động tại Lễ Kỳ yên 2026 ở Đình Phong Phú

Ngày 2-1, tại Di tích quốc gia Đình Phong Phú, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) phối hợp Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Đình Phong Phú tổ chức Lễ Kỳ yên năm 2026.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú dâng hương tại Lễ Kỳ yên Đình Phong Phú

Lễ Kỳ yên là lễ chính của Đình Phong Phú, diễn ra thường niên vào các ngày 14 đến 16 tháng 11 âm lịch. Năm nay, lễ được tổ chức trong hai ngày 2 và 3-1-2026 (nhằm ngày 14 và 15-11 năm Ất Tỵ), gồm phần lễ trang nghiêm và phần hội vui tươi, rộn ràng.

Người dân địa phương đến dâng hương, tham dự các hoạt động tại Lễ Kỳ yên Đình Phong Phú

Các nghi lễ chính gồm: Cung nghinh sắc thần, Tế Thần nông, Túc yết – Xây chầu – Hát đại bội, Chánh tế và An vị sắc thần. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống như hát bội, múa lân sư rồng, biểu diễn võ cổ truyền và nhiều trò chơi dân gian thiếu nhi, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham gia.

Đình Phong Phú là di tích lịch sử – văn hóa cách mạng cấp quốc gia, có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ XIX, tọa lạc trên khu đất rộng 4,2ha tại khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú. Trong các cuộc kháng chiến, đình là địa điểm gắn bó với phong trào cách mạng tại địa phương.

Đình Phong Phú là di tích lịch sử - văn hóa cách mạng cấp Quốc gia

Dịp này, lãnh đạo và cán bộ phường Tăng Nhơn Phú đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý tri ân và gìn giữ giá trị truyền thống văn hóa – lịch sử của địa phương.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Tăng Nhơn Phú tham dự Lễ Kỳ yên Đình Phong Phú
PHƯƠNG UYÊN

