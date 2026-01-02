Hai ngày nghỉ tết, phường Vũng Tàu đón hơn 61.000 lượt khách, cứu 6 du khách thoát ao xoáy

Chiều 2-1, theo báo cáo nhanh về tình hình du lịch của phường Vũng Tàu (TPHCM), trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương đã đón hơn 61.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú.