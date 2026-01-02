Đưa bệnh nhân nguy kịch từ đặc khu Trường Sa về đất liền bằng trực thăng

5 giờ 20 ngày 2-1, Tổ cấp cứu hàng không của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã đáp xuống sân đỗ tòa nhà, đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Nhân viên y tế vận chuyển người bệnh từ trực thăng vào khoa cấp cứu điều trị

Người bệnh là anh T.D. (54 tuổi, ngụ tại Gia Lai) - ngư dân trên tàu cá BĐ 97884) nhập Bệnh xá đảo Nam Yết lúc 7 giờ ngày 31-12-2025 trong tình trạng đột ngột xuất hiện choáng váng, yếu tay chân, ngã xuống sàn tàu. Sau đó, bệnh tiến triển nhanh với biểu hiện khó nói, nuốt sặc, tiểu tiện không tự chủ.

Đến đêm 31-12-2025 và rạng sáng 1-1-2026, tình trạng người bệnh diễn tiến xấu nhanh: tri giác giảm, chỉ số Glasgow còn 9 điểm, liệt hoàn toàn nửa người phải, rối loạn nhịp tim, phải duy trì thuốc vận mạch. Người bệnh được chẩn đoán theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng bán cầu trái, chưa loại trừ xuất huyết não lớn, kèm rối loạn nhịp tim chậm, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, viêm phổi.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng người bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Quân y 175 đã quyết định đề nghị cấp trên vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng đường không, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình vận chuyển.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

18 giờ 30 ngày 1-1-2026, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 và Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 đã lên đường bay tới đảo Nam Yết. Quá trình đưa bệnh nhân về đất liền, Tổ cấp cứu phối hợp Tổ bay thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Theo Đại úy, BS Nguyễn Văn Nghĩa, Kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175, trong điều kiện không gian trực thăng hẹp, rung lắc, tiếng ồn lớn và hành trình bay dài trên biển, Tổ cấp cứu đã phối hợp chặt chẽ với Tổ bay duy trì độ cao bay thấp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân, đồng thời theo dõi sát và duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình vận chuyển.

Ngay sau khi về đất liền, bệnh nhân được đưa vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

THÀNH SƠN