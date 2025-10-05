Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: Giữ gìn bản sắc, khơi dòng thịnh vượng

Tối 5-10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”, kết hợp Lễ mừng công ngư dân xã Cần Giờ năm 2025.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; lãnh đạo xã Cần Giờ cùng đông đảo người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.T.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Hữu Thắng nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông là nét văn hóa đặc trưng, là “Tết biển” của ngư dân vùng Cần Giờ, hội tụ tín ngưỡng, văn hóa và tinh thần đoàn kết bền chặt của cư dân miền biển TPHCM.

Đây không chỉ là dịp để bà con tri ân Thần Nam Hải Đại Tướng Quân – Ông Thủy Tướng – vị thần che chở, phù hộ cho ngư dân vượt qua sóng gió, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, giá trị văn hóa của vùng đất Cần Giờ đến du khách gần xa.

Đồng chí cho biết xã Cần Giờ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị hành chính thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa, với diện tích hơn 15.700 ha, dân số trên 27.000 người. Là vùng đất ven biển giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế biển, môi trường và quốc phòng an ninh, Cần Giờ đang từng bước phát triển mạnh mẽ theo định hướng trung tâm du lịch sinh thái, đô thị biển xanh và bền vững của thành phố.

Trong bức tranh kinh tế chung, thủy sản vẫn là ngành chủ lực. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị thủy sản của xã đạt kết quả cao. Hiện toàn xã có hơn 200 phương tiện tàu cá vươn khơi bám biển; dù ngư trường chủ yếu là ven bờ, song ngư dân luôn nỗ lực đổi mới ngư cụ, nâng cấp phương tiện, áp dụng công nghệ trong khai thác hải sản và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Cùng với đó, ngành nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, nhiều sản phẩm đặc trưng như tôm, mực, nghêu, hàu, khô cá… đã có chỗ đứng trên thị trường.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Võ Hữu Thắng trao bằng khen cho các ngư dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Ảnh: T.T.

Dịp này, UBND xã Cần Giờ đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; đồng thời ghi nhận các cá nhân, đơn vị có đóng góp trong công tác bảo tồn, tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng.

Sau phần nghi lễ, khán giả và du khách cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM dàn dựng, tái hiện không khí lễ hội truyền thống xen lẫn sắc màu hiện đại, hòa cùng chuỗi hoạt động sôi động trong mùa Lễ hội Nghinh Ông năm nay.

Chủ tịch UBND xã Cần Giờ trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp trong công tác bảo tồn, tôn tạo Lăng Ông Thủy Tướng. Ảnh: T.T.

Chương trình văn nghệ trong khuôn khổ lễ khai mạc. Ảnh: T.T

Đông đảo người dân đến dự Lễ khai mạc và thưởng thức chương trình nghệ thuật. Ảnh: T.T.

Xây dựng Cần Giờ thành điểm đến xanh khác biệt Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một lễ hội có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân. Mỗi mùa lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2013, trở thành niềm tự hào của người dân thành phố mang tên Bác, đồng thời là điểm hẹn văn hóa du lịch của bạn bè trong nước và quốc tế. Theo đồng chí, lễ hội không chỉ là ngày hội của ngư dân, mà còn là cơ hội để TPHCM giới thiệu đến bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo, nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn được ví như “lá phổi xanh của thành phố”, cùng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc tại Lăng Ông Thủy Tướng hay người dân Cần Giờ chân thành, nghĩa tình. Thông qua lễ hội, thành phố kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế cho người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và khác biệt trên bản đồ du lịch.

CẨM NƯƠNG