Tây Ninh triển khai tổng điều tra kinh tế

Từ ngày 5-1, Thống kê tỉnh Tây Ninh triển khai đồng loạt tổng điều tra kinh tế năm 2026, nhằm thu thập dữ liệu kinh tế – xã hội phục vụ hoạch định chính sách phát triển của Trung ương và địa phương trong giai đoạn mới.

Sản xuất tại nhà máy của Công ty TNHH Pacow International, tỉnh Tây Ninh

Cuộc tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 5-1 đến hết 31-8, với hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 (từ ngày 5-1 đến 31-3) tập trung thu thập thông tin của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-4 đến 31-8) điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện và tổ chức nước ngoài trên địa bàn.

Các thông tin được thu thập cơ bản và chuyên sâu về số lượng, quy mô, lao động, tài sản, vốn, sản phẩm, doanh thu, chi phí, mức độ ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử của các đơn vị sản xuất – kinh doanh. Dữ liệu này được xem là nền tảng để đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, từ đó phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quy hoạch phát triển của tỉnh trong những năm tới.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Thống kê tỉnh trong công tác tuyên truyền và thu thập thông tin, bảo đảm chất lượng dữ liệu, đúng tiến độ và khách quan. Kết quả sơ bộ dự kiến công bố vào tháng 1-2027, còn kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý III năm 2027.

QUANG VINH