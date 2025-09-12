Gỡ vướng các dự án do Bộ NN-MT đầu tư tại Khánh Hòa

Ngày 12-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo tình hình thực hiện 4 dự án nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đầu tư trên địa bàn.

Các dự án nông nghiệp này gồm: Hồ chứa nước Sông Chò 1, Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1, Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu (đều do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, Bộ NN-MT làm chủ đầu tư) và dự án hồ Chà Rang (do Sở NN-MT tỉnh làm chủ đầu tư).

Trong đó, dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 đến nay đã cơ bản thi công xong các hạng mục, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025. Tuy nhiên, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích lòng hồ tăng thêm (hơn 60ha) đã chậm hơn so với kế hoạch 2,5 tháng.

Hồ chứa nước Sông Trâu, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Đối với dự án Hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1, phạm vi mặt bằng đã được bàn giao là 9/41km. Kế hoạch thực hiện dự kiến đến hết tháng 9-2025, địa phương sẽ bàn giao 50% mặt bằng tuyến kênh và bàn giao toàn bộ trước tháng 11-2025. Mục tiêu là đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn 2025 và hoàn thành dự án vào quý 2-2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Cam Lâm không đáp ứng được tiến độ đề ra.

Tương tự, điều kiện thi công dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu không thuận lợi do sắp vào mùa mưa, còn 500m tuyến ống chưa có mặt bằng để triển khai thi công, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2025.

Còn riêng dự án hồ Chà Rang đang có tiến độ khả quan nhất. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành 100% và khối lượng thi công đạt hơn 50% tổng công việc. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 8-2026.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và địa phương xử lý dứt điểm các tồn tại, nhất là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để thi công dự án theo tiến độ đã đề ra.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đang lập kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương còn hạn chế, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ NN-MT quan tâm xem xét, bố trí nguồn vốn của bộ để tỉnh triển khai một số dự án, gồm các công trình thủy lợi và các công trình thủy sản…

HIẾU GIANG