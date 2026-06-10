Gói ngân sách nhập cư Mỹ thoát "khe cửa hẹp" của Quốc hội

Với tỷ lệ phiếu sít sao 214/212, Hạ viện Mỹ ngày 9-6 đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ USD, chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng về thực thi chính sách nhập cư, vài ngày sau quyết định tương tự của Thượng viện nước này.

Nhân viên nhập cư liên bang hỗ trợ an ninh tại các sân bay trên toàn quốc sẽ được tiếp tục trả lương. Ảnh: AOL

Gói ngân sách, vốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội, tài trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) - hai cơ quan trực thuộc Bộ An ninh nội địa.

Khoản 70 tỷ USD nói trên sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài về chính sách thực thi nhập cư bắt đầu từ tháng 1, sau vụ lực lượng thực thi pháp luật liên bang bắn chết 2 công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis trong một chiến dịch trấn áp nhập cư.

Theo tờ New York Times, Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu dự luật phải được gửi lên bàn làm việc của ông trước ngày 1-6. Tuy nhiên, gói ngân sách này mới chỉ được Thượng viện thông qua vào ngày 5-6 với tỷ lệ 52/47, không có sự ủng hộ từ đảng Dân chủ.

Việc Hạ viện thông qua gói ngân sách nhập cư là thắng lợi quan trọng của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, giữa lúc ông gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên khác của Tổng thống Donald Trump trước khi Quốc hội nghỉ họp để bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

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KHÁNH HƯNG