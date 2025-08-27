Gồng mình chạy lũ sau bão

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương đến chiều 26-8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, 2 người mất tích ở Thanh Hóa, cùng 39 người bị thương tại Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Phú Thọ. Thiệt hại về nông nghiệp có đến hơn 105.000ha lúa, hoa màu, cây ăn trái bị bão tàn phá. Khi vùng xuôi khẩn trương khắc phục bão thì miền núi lại đối mặt sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Nghệ An: Nguy cơ lũ chồng lũ

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, với sức gió ở mức cuồng phong, bão đã cuốn 17 căn nhà, gần 25.000 căn tốc mái và hơn 3.900 căn ngập nước. Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt 27 thôn của 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân và Tân Thành. Cập nhật đến tối 26-8 về nông nghiệp đã có 90.602ha lúa, 9.586ha hoa màu và 4.816ha cây ăn trái bị ngập, cùng gần 104.300 cây xanh bị gãy đổ, hơn 7.000ha rừng bị gãy đổ và hơn 11.500 gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Khoảng 1.690ha thủy sản bị ngập, tràn và 40 lồng bè bị cuốn trôi.

Nước lũ dâng cao do mưa tại tỉnh Lào Cai, chiều 26-8. Ảnh: VĂN PHÚC

Hệ thống giao thông nhiều nơi tê liệt: 216 điểm sạt lở, 43 vị trí ngầm tràn tại Thanh Hóa, 9 điểm ngập tại Nghệ An, ngập cục bộ tại 7 xã ở Quảng Trị, 6 cầu và 2 cống bị hư hỏng, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Hoạt động hàng không đã phải điều chỉnh khi 30 chuyến bay phải đổi hướng và 35 chuyến khác bị hủy do 2 sân bay là Đồng Hới và Thọ Xuân tạm ngưng hoạt động. Hơn 1,5 triệu khách hàng bị mất điện, trong đó nặng nhất là tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, hơn 2.650 cột điện bị gãy đổ.

Ngày 26-8, tại TP Vinh (Nghệ An), nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Mai Hắc Đế, Lê Hồng Phong… ngổn ngang cây xanh bật gốc, đổ la liệt, có đoạn chắn ngang gây ách tắc. Nhiều cột điện gãy, dây điện chằng chịt khiến thông tin liên lạc gián đoạn. Đến chiều cùng ngày, nhiều nơi vẫn chưa có điện, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Ông Đặng Khắc Trí (70 tuổi, phường Trường Vinh) xúc động: “Cây đổ vào mái nhà, gia đình toàn người già không xử lý được. Nhờ các chú bộ đội đến giúp, chúng tôi mới yên tâm”. Tại các xã ven biển Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải, Lộc Hà (Hà Tĩnh), hàng ngàn cây xanh gãy đổ; mái tôn, ngói, bảng hiệu bay tung. Nhiều trụ điện, bờ tường sụp đổ. Ở Khu du lịch biển Xuân Thành, nhà hàng hải sản của anh Dương Văn Hùng gần như tan hoang.

Không chỉ gánh chịu sức tàn phá của bão, mưa lớn kéo dài sau bão số 5 tiếp tục gây lũ ống, sạt lở, cô lập nhiều bản làng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An. Tại xã Sơn Điện (Thanh Hóa), mưa lớn gây lũ ống khiến nhiều bản như Na Nghịu, Bun, Ban ngập sâu, chính quyền sơ tán khẩn cấp 50 hộ dân. Ở xã Điền Lư, 232 nhân khẩu cũng được di dời. Quốc lộ 15 qua xã Hồi Xuân bị chia cắt, nhiều xã vùng biên như Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị cô lập. Ở Nghệ An, xã Mường Típ (Kỳ Sơn) - nơi từng chịu trận lũ lịch sử cuối tháng 7 - tiếp tục đối diện nguy cơ lũ chồng lũ. Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết, các xã Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông, Tiền Phong… bị ngập nặng.

Hà Nội: Đường thành... sông

Suốt từ trưa đến tối 25-8 và ngày 26-8, mưa trút tại Hà Nội, đã khiến hàng loạt tuyến đường, khu dân cư ở nội và ngoại thành bị ngập sâu. Người dân phải bì bõm trên các đoạn ngập như sông, có nơi ngập nửa bánh xe, thậm chí ngập quá yên xe máy. Rất nhiều người không thể đến nơi làm việc, giao thông tê liệt tại nhiều tuyến chính như Trần Cung, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Nguyễn Xiển, Lạc Long Quân, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long… Trên đường Võ Chí Công, ô tô chết máy la liệt.

Lũ ống tại bản Na Nghịu, xã Sơn Điện (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Duy Cường

Tại khu đô thị Hoài Đức và đại lộ Thăng Long, nước ngập sâu gần 1m, người dân phải thuê thuyền và dịch vụ kéo xe để đi lại, với giá từ 50.000 - 100.000 đồng tùy quãng đường. Nhiều nơi khác, người dân tạm đóng cửa hàng, dùng bè tự chế hoặc thuê thuyền, xe đẩy để vận chuyển đồ… Khoảng 9 giờ ngày 26-8, tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An (Hà Nội), ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh‑Pôn, một cây xà cừ (cao khoảng 15m, thân lớn) bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường, đè bẹp một ô tô màu trắng, tài xế kịp thoát nạn.

Theo hệ thống đo mưa tự động của cơ quan khí tượng, lượng mưa tại Hà Nội sáng 26-8 là 134mm nhưng đến chiều tối 26-8 đã tăng lên 365mm khiến các hồ Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Trúc Bạch có mức nước cao. Công ty Thoát nước Hà Nội đã mở cửa xả hồ, bơm tiêu và thông dòng chảy. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân chủ động phương án ứng phó, để bảo đảm an toàn giao thông và sinh hoạt.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đợt mưa tại Hà Nội đã đạt kỷ lục, vượt xa mọi kịch bản dự báo. Hệ thống thoát nước của Hà Nội đã vận hành tối đa nhưng vẫn quá tải. Tuy nhiên, mưa vẫn kéo dài khiến nguy cơ úng ngập tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực. Cập nhật đến chiều tối 26-8, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập lụt như sông.

Cùng thời điểm, tại các tỉnh ở miền núi phía Bắc như Lào Cai, Phú Thọ… cũng có mưa lớn. Tại Lào Cai xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá ở các xã, phường: Sa Pa, Văn Bàn…

ĐBSCL: Mưa lớn, dông lốc gây sạt lở

Ngày 26-8, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến đê bao Bắc rạch Trà Cú, đoạn qua ấp Lưu Cừ 1, xã Lưu Nghiệp Anh. Tuyến đê bao này bị sạt lở dài 100m, mức độ nguy hiểm cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao đã khiến đoạn đê bao bị sạt lở, ảnh hưởng đến 81ha đất sản xuất nông nghiệp, giao thông địa phương có thể bị cắt đứt hoàn toàn.

Tại Tây Ninh, ảnh hưởng của bão số 5, hai ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn, dông lốc, làm thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Bí thư Đảng ủy phường Thanh Điền Nguyễn Thị Kim Quyên cho biết, lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân, một số bị đổ sập một phần, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây lâu năm bị gãy đổ.

Cùng ngày, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, bờ biển Tây đoạn từ Tiểu Dừa đến Sông Đốc có 6 vị trí sạt lở nguy hiểm, dài 250m; trong đó có 2 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 105m. Hiện Chi cục Thủy lợi đang tập trung xử lý các đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa tiếp tục ký Công điện số 147/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối. Các địa phương sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Ngày 26-8, Bộ NN- MT có đánh giá về bão số 5 (Kajiki). Theo đó, đây là một trong những cơn bão mạnh và phức tạp nhất trong nhiều năm. Trước khi đổ bộ, bão đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17 (tương đương bão Yagi vào tháng 9-2024). Khi áp sát đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25-8, sức gió vẫn duy trì ở cấp 11-12, giật cấp 13. Khi di chuyển sát bờ biển miền Trung, bão bất ngờ giảm tốc độ, có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ, khiến thời gian lưu trên đất liền kéo dài đến 10 giờ, gây gió mạnh kéo dài, mức độ tàn phá lớn. Sáng 26-8, bão đã suy yếu và tan dần trên khu vực Trung Lào. Bão đã gây ra lượng mưa lớn từ tâm bão (Nghệ An - Hà Tĩnh) đến Hà Nội. Một số nơi có mưa to kỷ lục như: Vạn Xuân (Thanh Hóa) 537mm, thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 484mm, hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 557mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 434mm. Theo Bộ Xây dựng do ảnh hưởng bão số 5 đã xảy ra 44 vị trí ách tắc giao thông, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Trong đó, các tuyến đường Hồ Chí Minh, QL48D, QL15, QL7, QL16 có nhiều đoạn bị ngập úng, sạt trượt ta luy âm, ta luy dương. Tuyến đường sắt Bắc-Nam nhiều đoạn tuyến qua khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh bị cột điện đổ chắn ngang, sạt lở, phải phong tỏa đến rạng sáng 26-8. Trong ngày 26-8, các tàu khách: SE1, SE3, SE19, SE11, SE10, SE2, SE4, SE12, SE20 chờ đường tại các ga đã tiếp tục hành trình.

NHÓM PV