Hà Giang cần tập trung phát triển du lịch, kinh tế biên mậu, nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6-2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang.

Tại buổi làm việc, trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh cho biết, với ý chí quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN

Quy mô nền kinh tế Hà Giang năm 2024 tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020; cơ cấu kinh tế đa dạng và chuyển dịch tích cực, hướng đến công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 5,32% (trong đó năm 2024 đạt 6,05%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2020.

Các tuyến đường giao thông từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường tới huyện xã, thôn bản đều được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thành nhiều tuyến quan trọng. Hạ tầng lưới điện truyền tải và phân phối được đầu tư, hiện đại hóa; hạ tầng viễn thông được chú ý nâng cấp, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đến nay, 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và ứng dụng chữ ký số trong xử lý văn bản điện tử. Kết quả đánh giá chất lượng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh xếp vị trí thứ 12/63 tỉnh, thành phố.

Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả đáng kể, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm đều qua các năm (năm 2024 giảm 6,26%).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp tinh gọn, giảm 300 điểm trường, hình thành các cụm điểm trường cấp tiểu học, chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thấy tỉnh Hà Giang luôn chủ động, nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương bằng các nghị quyết chuyên đề để tiếp tục thực hiện sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hà Giang đã có bước phát triển khá toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đặc biệt là trong nỗ lực cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Giang cần tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người, khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời yêu cầu, tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt là công tác nhân sự đại hội và xây dựng văn kiện đại hội. Các nghị quyết đảng bộ xã, huyện phải được triển khai ngay sau khi tổ chức thành công đại hội ở từng cấp và phải thực sự tạo chuyển biến ở từng cấp, từng thôn bản, từng người dân.

Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi tiềm năng, khơi thông mọi nguồn lực, đưa Hà Giang phát triển toàn diện; Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hà Giang có tiềm năng lớn về 3 lĩnh vực trụ cột, gồm: du lịch, kinh tế biên mậu, nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao. Từ những lợi thế tự nhiên và xã hội, muốn hiện thực hóa những tiềm năng thành những thành tựu lớn trong phát triển, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của Hà Giang phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, đổi mới chính mình, dám nghĩ, dám làm, cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tìm giải pháp không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa phát triển theo cơ chế thị trường, thay thế tư duy kinh tế kiểu tự cung tự cấp, manh mún, nhỏ lẻ, tăng cường các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất trong cả nông nghiệp, thương mại, dịch vụ để khắc phục những hạn chế về phân mảnh, nhỏ lẻ và chia cắt. Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, đa chức năng: tập trung phát triển nông nghiệp thông minh, đặc sản, hữu cơ, an toàn gắn với phát triển du lịch bền vững; phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Hà Giang cần chú trọng đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics, hạ tầng y tế, giáo dục và các hạ tầng thông minh. Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử lại càng quan trọng với những địa phương xa xôi cách trở như Hà Giang. Chú trọng quản lý phát triển rừng và tài nguyên nước, đây là hai tài nguyên quý giá, tác động lớn đến tương lai phát triển bền vững của Hà Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ phải chú trọng gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự và an toàn xã hội; an ninh biên giới phải gắn với bảo vệ văn hóa và phát triển kinh tế biên giới; khuyến khích người dân định cư lâu dài ở khu vực biên giới thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế; nâng cao ý thức quốc phòng, khuyến khích các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới và duy trì ổn định địa bàn. Tỉnh cần chú ý nâng cao đời sống cho nhân dân, không để chênh lệch giàu nghèo trong các đồng bào dân tộc; phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Hà Giang.

TRẦN BÌNH