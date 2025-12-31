Ngày mai 1-1-2026, cầu Long Biên đưa vào sử dụng sau hơn 2 tháng cải tạo

Đến ngày 31-12, cầu Long Biên có lịch sử hơn 120 năm tuổi, bắc qua sông Hồng, nối 2 phường Hoàn Kiếm và Bồ Đề của TP Hà Nội đang dần hoàn thiện các hạng mục sửa chữa quan trọng, chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành ổn định.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào chiều 31-12, cây cầu có nhiều điểm thay đổi song vẫn giữ được nét cổ kính vốn có. Các hạng mục sửa chữa kết cấu, gia cố dầm thép, thay thế mặt đường xuống cấp đã cơ bản hoàn thành. Phần đường dành cho xe máy và người đi bộ phẳng hơn trước, giảm tình trạng gồ ghề, bong tróc. Hệ thống lan can tại một số vị trí được gia cố, sơn sửa bảo vệ nhằm tăng độ bền và bảo đảm an toàn giao thông.

Hình ảnh cầu Long Biên trong ngày 31-12. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Việc cải tạo cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời gìn giữ giá trị lịch sử của một biểu tượng gắn liền với Thủ đô Hà Nội. Sau hơn 2 tháng thi công, cây cầu đang từng bước được hoàn thiện để tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngày mai 1-1-2026, cầu Long Biên sẽ được đưa vào sử dụng sau 2 tháng hạn chế lưu thông, phục vụ cho công tác thi công cải tạo.

Với lịch sử và kiến trúc đặc trưng, cầu Long Biên là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Còn một số hạng mục cuối phía dưới cầu đang được công nhân gấp rút hoàn thành trong ngày 31-2. Theo kế hoạch, cầu Long Biên sẽ tổ chức cho lưu thông trở lại cả 2 chiều vào ngày 1-1-2026.

TIẾN CƯỜNG