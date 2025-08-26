Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng dịp Quốc khánh

Ngày 26-8, Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã về việc tuyên truyền, cảnh báo du khách về thủ đoạn lừa đảo đặt phòng dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài cùng với những hoạt động, sự kiện quy mô lớn diễn ra tại Thủ đô dự kiến sẽ thu hút số lượng rất lớn du khách đến Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng tiếp tục lợi dụng dịch vụ đặt phòng để lừa đảo. Những thủ đoạn phổ biến như: tạo trang web hoặc fanpage mạo danh các khách sạn, homestay; niêm yết giá siêu rẻ nhằm thu hút khách hàng; yêu cầu chuyển tiền cọc trước qua tài khoản cá nhân, ví điện tử, sau đó thông báo “lỗi” yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.

Sở Du lịch Hà Nội cũng hướng dẫn một số cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo khi đặt phòng bằng hình thức online. Theo đó, khi thấy một khách sạn, homestay có nhiều trang web hoặc fanpage trùng tên, du khách cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường như sau: mới tạo lập, đổi tên gần đây nhưng đăng tải quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở các quốc gia khác ngoài Việt Nam; dùng nhiều tài khoản ảo (mới tạo lập, hình ảnh đại diện trống) để bình luận, đánh giá tốt.

Khi đặt phòng, du khách cần yêu cầu khách sạn, homestay cung cấp số điện thoại, địa chỉ, giấy phép kinh doanh. Đối chiếu tài khoản doanh nghiệp, cá nhân nhận tiền trùng khớp với thông tin trên giấy phép kinh doanh. Trước khi chuyển tiền đặt phòng, người dân cần gọi điện trực tiếp đến khách sạn, homestay để kiểm tra. Tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của khách sạn, homestay.

Du khách cũng cần đặt phòng qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (tìm kiếm thông tin doanh nghiệp tại website https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín.

MAI AN