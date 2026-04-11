Kịp thời dập tắt đám cháy ở chung cư cao 45 tầng

Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn hộ chung cư 45 tầng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Khoảng 13 giờ ngày 11-4, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ căn hộ ở tầng 10, tòa L6, thuộc cụm chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây (cách ga metro Tân Cảng khoảng 500m).

Hiện trường vụ cháy

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong căn hộ không có người.

Ngay khi phát hiện đám cháy, Ban quản lý chung cư kích hoạt chuông báo động, huy động nhân sự dập lửa tại chỗ, đồng thời báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Khi nghe chuông báo động, nhiều cư dân sơ tán qua lối thoát hiểm xuống đất.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TPHCM) điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng thang chuyên dụng để tiếp cận, phun nước dập lửa. Sau khoảng 10 phút, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

MẠNH THẮNG