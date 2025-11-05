TPHCM đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm khu vực Bình Dương

UBND TPHCM khẳng định, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là nhiệm vụ chính trị then chốt, yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển hạ tầng giao thông liên vùng

Chiều 5-11, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Huỳnh Tự Trọng cho biết, Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm khu vực Bình Dương, TPHCM.

Cụ thể, dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM (đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn); Dự án thành phần 1 - Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua khu vực Bình Dương); Dự án đường Thủ Biên - Đất Cuốc và dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai), cùng một số dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM ghi nhận và biểu dương các xã Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Bình Cơ và Chánh Phú Hòa đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước thời hạn. Thành phố cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, VSIP và Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm, góp phần thúc đẩy tiến độ thi công.

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình, kịp thời xử lý các hành vi cố tình cản trở, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Công an TPHCM được giao phối hợp, hỗ trợ chính quyền các xã, phường trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đối với 32 hộ dân phường Bình Cơ có phần đất bị thu hồi nhưng diện tích còn lại không có lối đi hoặc đường gom, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 5-11-2025. Về kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất, nhân sự thẩm định giá và các chính sách hỗ trợ khu vực chiến khu D, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện theo các thông báo chỉ đạo trước đây.

UBND TPHCM phê bình tiến độ thẩm định bản vẽ khu vực Bến Cát còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát phải nghiêm túc kiểm điểm, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM được giao điều động nhân sự hỗ trợ cho Bến Cát, đồng thời báo cáo kết quả ngay trong tháng này.

Đối với công tác bố trí tái định cư tại Phú Giáo, UBND xã Phước Hòa được yêu cầu khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan, báo cáo kết quả và các khó khăn vượt thẩm quyền trước cùng thời hạn.

Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM rà soát tổng thể các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của ba địa phương, tham mưu UBND TP ban hành chính sách thống nhất, đồng bộ, đảm bảo ổn định đời sống người dân và tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai dự án. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 10-11-2025.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND TPHCM rà soát, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và hộ dân có thành tích trong công tác bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm.

UBND TPHCM khẳng định, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công là nhiệm vụ chính trị then chốt, yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển hạ tầng giao thông liên vùng TPHCM – Bình Dương – Đồng Nai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ.

QUỐC HÙNG