Hà Nội: Bảo đảm sinh kế cho các hộ dân phải giải phóng mặt bằng để làm 2 khu đô thị đa mục tiêu

Ngày 1-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm, xã Đông Anh và Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City ở các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, mô hình khu đô thị đa mục tiêu đã được báo cáo Trung ương và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao. Ngày 2-2 vừa qua, Hà Nội đã khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu trên. Theo định hướng quy hoạch dài hạn, đây được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô trong tương lai. Các khu đô thị này không chỉ thực hiện chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, tái định cư, tạo sinh kế cho người dân mà còn gắn với nhiệm vụ tái thiết đô thị, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn Hà Nội. Thành phố định hướng phát triển các khu đô thị theo mô hình đô thị thông minh, sinh thái; đồng thời kiểm soát giá đất và lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức hợp lý để bảo đảm người dân có thể tiếp cận được nhà ở, thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Ảnh: LÊ HẢI

Với mục tiêu, ý nghĩa của dự án nêu trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà đầu tư thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó ưu tiên hoàn thiện mặt bằng sạch để triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình giáo dục, dịch vụ đi kèm.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặc biệt trong công tác chuẩn bị khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình hạ tầng phục vụ người dân. Theo định hướng của thành phố, khoảng 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm, trước mắt là các dự án lớn liên quan đến chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc làm việc về dự án 2 khu đô thị đa mục tiêu. Ảnh: LÊ HẢI

Đối với các hộ dân trong diện thu hồi đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm đến chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và sinh kế lâu dài cho người dân. Thành phố sẽ đồng thời phát triển các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ để tạo thêm cơ hội việc làm tại chỗ cho người dân trong vùng các dự án.

Theo lãnh đạo xã Thư Lâm, Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh có tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án khoảng 373,4ha, liên quan tới khoảng 2.800 hộ dân. Đến ngày 1-6, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 792 hộ dân, tương ứng diện tích 166,2ha trên tổng số 373,4ha cần thu hồi. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện khoảng 1.253 tỷ đồng, đạt 44,52% kế hoạch. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo phương án, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để cơ bản hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30-6.

NGUYỄN QUỐC