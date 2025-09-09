Pháp luật

An ninh - trật tự

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn xúc xích trôi nổi

SGGPO

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội ngăn chặn, thu giữ gần 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo đó, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 61, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc đã được tập kết để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn sản phẩm) do nước ngoài sản xuất. toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

z6994159133519_c8fb2a6e8c007262c9abcca2b6840bbe.jpg
Số xúc xích không rõ nguồn gốc

Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

z6994159138068_331e454224ac5ab69a1a85a9015c05b9.jpg

Chủ số hàng hóa khai nhận, toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

z6994159149815_171a9c6b2872fb865baa9f3bf2b2c80c.jpg

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số sản phẩm trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Công an TP Hà Nội an toàn thực phẩm hàng trôi nổi xúc xích xúc xích bẩn xúc xích lậu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn