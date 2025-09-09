Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn xúc xích trôi nổi

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội ngăn chặn, thu giữ gần 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo đó, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 61, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc đã được tập kết để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện 9.400 sản phẩm xúc xích lạp xưởng (tương đương khoảng 1 tấn sản phẩm) do nước ngoài sản xuất. toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số xúc xích không rõ nguồn gốc

Tất cả đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng hóa khai nhận, toàn bộ số hàng này thu mua trôi nổi trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó phân phối ra thị trường, chủ yếu là các quán ăn vỉa hè và khu vực cổng trường học.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số sản phẩm trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

ĐỖ TRUNG