Hà Nội mở đợt thi đua cao điểm để giải ngân được 100% vốn đầu tư công

Người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương. Các sở, ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngày 23-10, tại hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn TP Hà Nội quý IV-2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính Hà Nội về việc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày (từ tháng 11-2025 đến giữa tháng 1-2026) nhằm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương của thành phố đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, xã, phường của thành phố phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với các dự án trọng điểm như: đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa... yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đối thoại, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương. Thành phố yêu cầu triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm do Sở Tài chính đề xuất, như: lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; xử lý dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp; chuẩn bị sớm kế hoạch vốn năm 2026; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân thực tế.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 20-10, kết quả giải ngân của Hà Nội mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch trung ương giao và 41,5% kế hoạch thành phố giao. Tính đến ngày 31-10, dự kiến giải ngân của Hà Nội đạt 55,6% kế hoạch trung ương giao.

Với tỷ lệ này, Hà Nội đứng thứ 18/34 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân. Hiện có 358 dự án do các xã, phường của Hà Nội thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng; cùng với đó giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài… là những nguyên nhân khiến việc giải ngân gặp nhiều khó khăn.

