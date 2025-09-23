Lâm Đồng: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 23-9, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, mục tiêu quan trọng nhất của địa phương trong những tháng cuối năm là giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tổng số vốn giải ngân kế hoạch năm 2025 và năm 2024 kéo dài sang năm 2025 hiện mới đạt 4.4929 trên tổng số 18.904 tỷ đồng, đạt 23,4% kế hoạch (nếu tính thêm khối lượng hoàn thành chưa thanh toán khoảng 699,2 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân ước đạt 27% kế hoạch).

Dự án nâng cấp đường ĐT.721 đi qua 2 xã Đạ Huoai và Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) có tổng kinh phí đầu tư 650 tỷ đồng, riêng năm 2025 được bố trí 300 tỷ đồng nhưng thi công ì ạch, giải ngân được hơn 16% so với kế hoạch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong đó, các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được bố trí 7.962,8 tỷ đồng (chiếm 42% tổng số vốn kế hoạch năm 2025 toàn tỉnh), đến nay mới giải ngân 430,2 tỷ đồng, đạt khoảng 5% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm đến nay đạt 2,45 tỷ USD, đạt 79,8% kế hoạch, tăng 20,5% so cùng kỳ. Thu hút dự án đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, có 37 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.706,8 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 673,71 ha. Có 2.963 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 15.248 tỷ đồng, tăng 71,77% doanh nghiệp, tăng 19,27% vốn đăng ký.

Giải ngân đầu tư công tại Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do hiện các dự án nằm trong quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến quặng; vướng mắc trong việc cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại các khu vực đã được quy hoạch khoáng sản; chậm kiện toàn các Ban quản lý dự án.

Cuộc họp được triển khai trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số ngành, địa phương, chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt, chưa sâu sát, cụ thể để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; công tác giải phóng mặt bằng triển khai rất chậm; nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn còn yếu... ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

ĐOÀN KIÊN