Hà Nội tổ chức 20 tuyến xe buýt đưa người dân đi xem Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 80 năm

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường 20 tuyến xe buýt phục vụ nhân dân và du khách tham dự Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Trong đó, có 2 tuyến hiện có (43, E10) và 18 tuyến bổ sung, tổng cộng 70 xe, gần 900 lượt mỗi ngày, chia theo 6 hướng: trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc và sân bay Nội Bài. Xe buýt tăng cường sẽ gắn biển phụ “Trung tâm Triển lãm Việt Nam” để hành khách dễ nhận diện, đón trả tại các điểm đầu cuối và điểm dừng trên lộ trình.

TP Hà Nội sẽ tổ chức 20 tuyến xe buýt đưa người dân đi xem Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giá vé được áp dụng theo mức vé lượt và vé tháng hiện hành của từng tuyến. Việc tăng cường phương tiện công cộng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giảm áp lực giao thông, đồng thời thể hiện hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam nơi sẽ diễn ra Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Triển lãm diễn ra từ 28-8 đến 5-9, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp – công nghệ, thương mại – đầu tư, nông nghiệp – nông thôn, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Nhiều không gian chuyên đề sẽ được trưng bày, như 95 năm cờ Đảng soi đường, Đầu tàu kinh tế, Khởi nghiệp kiến quốc, Khát vọng bầu trời, Thanh gươm và lá chắn…

KHÁNH NGUYỄN