Phát triển Thành phố sáng tạo từ các lễ hội

Ngày 5-12, hội nghị “Lễ hội trong Thành phố sáng tạo” do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức, đã quy tụ đại biểu từ nhiều Thành phố sáng tạo thuộc mạng lưới UNESCO.

Màn trình diễn kết hợp sáng tạo của các bạn trẻ tại hội nghị

Sự kiện trở thành diễn đàn chuyên môn quan trọng để cộng đồng sáng tạo toàn cầu chia sẻ mô hình tổ chức lễ hội, kinh nghiệm kết nối cộng đồng và định hình khung phát triển chung cho các đô thị sáng tạo trong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh, sau hơn 6 năm gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo UNESCO, Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động cụ thể hóa cam kết quốc tế: thành lập hội đồng chuyên gia tư vấn, phát triển mạng lưới không gian sáng tạo, mở Trung tâm Điều phối hoạt động sáng tạo và hình thành mạng lưới Không gian văn hoá sáng tạo Hà Nội. Những nỗ lực này góp phần khẳng định vị thế Hà Nội như một điểm hẹn sáng tạo năng động của châu Á.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá việc Hà Nội được công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Thiết kế đã mở ra “một chương mới”, khi sáng tạo trở thành động lực then chốt cho phát triển đô thị. Theo ông, các lễ hội sáng tạo dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng luôn để lại hiệu ứng lâu dài, đó là làm sống động không gian công cộng, trao quyền cho giới trẻ và thể hiện bản sắc riêng của mỗi thành phố.

Tại hội nghị, đại diện nhiều thành phố trong mạng lưới như Chiang Mai (Thái Lan), Asahikawa (Nhật Bản)… chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái sáng tạo dựa trên hợp tác công - tư - cộng đồng, xây dựng không gian sáng tạo bền vững và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động thiết kế, nghệ thuật. Điển hình như Chiang Mai với hơn 200 không gian sáng tạo và ngành công nghiệp sáng tạo chiếm tới 12-14% GDP địa phương.

Về phía Việt Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác cũng trình bày mô hình phát triển Thành phố sáng tạo, trong đó nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và sự hỗ trợ chính sách của chính quyền.

Ban Tổ chức đồng thời công bố thông tin về Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra ngày 10 và 11-1-2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Tiếp đó, từ tháng 3 đến tháng 5-2026, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua, với xưởng sáng tạo và các hoạt động thực hành liên ngành hướng tới tạo sản phẩm tham dự Lễ hội Thiết kế sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Hội nghị đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo hàng đầu khu vực, nơi lễ hội, cộng đồng và thiết kế giao thoa để tạo nên những giá trị phát triển bền vững.

VĨNH XUÂN