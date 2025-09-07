Pháp luật

An ninh - trật tự

Hà Nội: Triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

SGGPO

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị chức năng khám phá đường dây rao bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng.

Chiều 7-9, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một website đăng tải các sản phẩm, hình ảnh với nội dung quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như: gậy ba khúc, súng bắn chích điện, dao găm, bình xịt hơi cay các loại…

Theo cơ quan công an, đây là những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự xã hội.

12.jpg
Hiện trường vụ việc

Sau khi vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra hành chính một địa điểm trên địa bàn phường.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 153 gậy ba khúc, 490 dao kim loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện và 9 viên đạn loại súng bắn điện, 9 dùi cui điện, 15 côn nhị khúc bằng kim loại, 141 bình xịt hơi cay các loại...

Hiện các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Bán vũ khí trên mạng Công an TP Hà Nội Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Triệt phá đường dây

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn