Hà Nội: Triệu tập người đàn ông đánh phụ nữ

Ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) cho biết, đơn vị tạm giữ người đàn ông bị cho là hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central.

Danh tính người đàn ông chưa được nhà chức trách thông tin.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung dã man một phụ nữ ở hành lang chung cư, ngay trước mặt trẻ nhỏ.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại vụ việc

Theo nội dung video, sau vài câu to tiếng, người đàn ông xăm trổ lao vào tát túi bụi vào đầu, mặt người phụ nữ.

Nạn nhân ôm mặt, cố giải thích nhưng người đàn ông không chịu buông tha...

Vụ việc chỉ dừng lại khi người mặc trang phục nhân viên an ninh xuất hiện, can ngăn. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa trẻ nhỏ.

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Phương Liệt lập tức vào cuộc xác minh. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm.

Cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ, nhiều người cho rằng dù với bất kỳ lý do gì, đánh đập phụ nữ là hành động côn đồ và cần phải xử lý nghiêm.

GIA KHÁNH