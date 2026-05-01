Hà Nội: Xe bán tải được lưu thông 24/24 giờ

Theo quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội, ô tô tải pickup (xe bán tải) được phép hoạt động 24/24 giờ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, điều chỉnh khung giờ hoạt động của nhiều loại hình phương tiện giao thông, đặc biệt là xe vận tải hàng hóa, xe chuyên dùng và xe khách.

Hà Nội cởi trói hoạt động cho xe ô tô pick up. Ảnh: GIA KHÁNH

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4-1-2026 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND có sự điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa công tác quản lý giao thông đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vận tải đặc thù; cập nhật phạm vi và thời gian hoạt động của phương tiện.

Một trong những nội dung trọng tâm là điều chỉnh khu vực và khung giờ hoạt động của nhiều loại hình phương tiện giao thông, đặc biệt là đối với xe vận tải hàng hóa và xe chuyên dùng. Cụ thể:

Ô tô tải pickup (xe bán tải) chính thức được phép hoạt động 24/24 giờ trên địa bàn thành phố.

Xe tải thông dụng dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trong trường hợp cấp thiết cần lưu thông vào giờ cao điểm, phương tiện phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản.

Xe ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng, như: xe xi téc (xăng dầu, khí), xe trộn bê tông, xe cần cẩu, xe kéo xe... chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Nếu muốn hoạt động ngoài khung giờ này, đơn vị phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Xe chở rác quy định khung giờ hoạt động từ 19 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng hôm sau. Mọi hoạt động ngoài khung giờ này đều cần văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Xe phục vụ dịch vụ công ích, như: xe tưới cây, xe cắt tỉa cây xanh, xe duy tu chiếu sáng... được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp làm việc trong giờ cao điểm phải được Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp phép.

Đối với xe vận chuyển hành khách, UBND TP Hà Nội quy định như sau:

Các loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 29 chỗ trở xuống (không tính lái xe) được phép hoạt động 24/24 giờ trên địa bàn thành phố.

Xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Muốn lưu thông trong giờ cao điểm cần có văn bản chấp thuận từ Công an TP Hà Nội

Xe trung chuyển hành khách được phép hoạt động 24/24 giờ nhưng bắt buộc phải được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phù hiệu theo quy định.

Đặc biệt, nhằm cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân, thành phố đã đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian xử lý với việc trả kết quả chỉ còn trong 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 30-4-2026.

