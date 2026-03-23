Nghệ An: Xử phạt tài xế xe bán tải dừng, đỗ gây cản trở giao thông

Ngày 23-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Quỳ Hợp đã xác minh, xử phạt hành chính tài xế xe bán tải dừng, đỗ chắn đường, gây cản trở giao thông. Sự việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an làm việc với chủ xe bán tải gây cản trở giao thông. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 46 phút ngày 20-3 tại khu vực xóm 12, xã Quỳ Hợp. Thời điểm này, anh N.X.Đ. (sinh năm 1998, trú xã Quỳ Hợp) điều khiển ô tô 5 chỗ từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp ô tô bán tải BKS 37 của anh H.X.T. (sinh năm 1984, trú xã Quỳ Hợp) đang đỗ trước nhà.

Do đường hẹp, xe 5 chỗ không thể đi qua nên anh Đ. yêu cầu anh T. di chuyển xe sang vị trí khác. Tuy nhiên, do đang bận công việc, anh T. đề nghị anh Đ. chờ hoặc lùi xe lại, nhưng anh Đ. không đồng ý. Đến 17 giờ 59 phút, anh T. di chuyển xe, sau đó xe của anh Đ. đi qua. Trong quá trình này, anh Đ. quay clip và đăng lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khu vực gần hiện trường thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi làm việc với chủ xe và xác minh tại hiện trường, Công an xã Quỳ Hợp xác định, tại đoạn đường xảy ra vụ việc, cách vị trí xe 5 chỗ khoảng 58m về phía sau có một ngã tư và lối ra quốc lộ 48C; phía sau xe của anh Đ. thời điểm đó cũng không có phương tiện cản trở. Công an cũng xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. không có hành vi thách thức, chửi bới, lăng mạ hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh Đ.

Tại cơ quan công an, anh T. trình bày, thời điểm đó đang bận xử lý số liệu kinh doanh trên điện thoại nên chưa thể di chuyển xe theo yêu cầu của anh Đ., đồng thời có đề nghị lùi xe để đi đường khác nhưng không được chấp nhận. Thời gian từ khi anh Đ. vào nhà gọi anh T. đến khi anh T. di chuyển xe là 13 phút.

Công an xã Quỳ Hợp xác định vụ việc đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, hành vi dừng, đỗ xe của anh T. đã gây cản trở giao thông, nên Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Quỳ Hợp đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với anh H.X.T.

DƯƠNG QUANG