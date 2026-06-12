HĐND TP Hà Nội xem xét nhiều chính sách mới triển khai Luật Thủ đô

Sáng 12-6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có các chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố xem xét, quyết nghị 55 nội dung, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, đây là khối lượng cơ chế, chính sách lớn, có nhiều chính sách mới, chưa có tiền lệ, được Trung ương giao trong Luật Thủ đô. Các chính sách này có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và cần được ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để triển khai ngay khi Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, các hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tập trung vào các nhóm lĩnh vực: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, đô thị, pháp chế, khoa học - công nghệ và môi trường.

Đây là số lượng nghị quyết lớn trong một kỳ họp của HĐND TP Hà Nội, đồng thời là kết quả của quá trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố.

Nhiều nội dung đã được nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan Trung ương và phản biện xã hội; đồng thời bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố. Các Ban của HĐND TP Hà Nội cũng đã thẩm tra nhiều vòng nhằm bảo đảm chất lượng trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: BẢO CHI

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, trong quá trình điều hành kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố sẽ theo dõi sát diễn biến thảo luận, chủ động điều chỉnh chương trình, thời lượng và phương thức làm việc khi cần thiết; dành thời gian thỏa đáng cho những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần làm rõ thêm.

“Chúng tôi mong muốn mỗi giờ làm việc của kỳ họp đều mang lại giá trị thực chất cho việc hoàn thiện chính sách; mỗi nghị quyết khi được thông qua đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đồng thuận cao, bảo đảm tính khả thi và có thể triển khai hiệu quả ngay trong thực tiễn”, bà Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục huy động các sở, ngành liên quan tham gia đầy đủ các phiên thảo luận, chuẩn bị tốt nội dung tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, mỗi nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành; hiệu quả phải được đánh giá bằng mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến cụ thể trong công tác quản lý, phát triển của Thủ đô.

KHÁNH NGUYỄN