395 phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức được đặc xá

Sáng 1-6, Trại giam Thủ Đức - Z30D (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 395 phạm nhân đủ điều kiện, trong đó có 28 phạm nhân là người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức, chúc mừng các phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong muốn những người được đặc xá biết trân trọng cơ hội làm lại cuộc đời, nỗ lực lao động, học tập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Người nhà đến đón những phạm nhân được đặc xá. Ảnh: T.H.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo, nhân văn đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội đã ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ. Theo quyết định của Chủ tịch nước, năm 2026 có 9.950 phạm nhân trên cả nước được đặc xá tha tù trước thời hạn; riêng Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân, thuộc nhóm cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước.

Trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thủ Đức. Ảnh: T.H.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập xã hội, tạo điều kiện học nghề, việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm. Đồng thời mong muốn các phạm nhân được đặc xá phát huy kết quả cải tạo, vượt qua mặc cảm, sống và lao động bằng con đường chân chính, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

