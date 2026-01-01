Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Pháo hoa rực rỡ trên hồ Hoàn Kiếm chào đón năm mới 2026. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán có kế hoạch bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục, đầy đủ cho thị trường với giá hợp lý; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt. Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón tết; theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chủ trì tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực thành phố Hà Nội, TPHCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…), khu vực tổ chức lễ hội xuân…

Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chủ động kế hoạch huy động, cân đối nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm thanh khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử thông suốt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

UBND các tỉnh, thành căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi….; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

LÂM NGUYÊN