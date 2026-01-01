Thư Ban Biên tập

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn mới, tập thể những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi tới quý bạn đọc lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Quý bạn đọc đang cầm trên tay ấn phẩm Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày đầu tiên của năm mới 2026, với những cải tiến rõ nét về nội dung và hình thức. Những đổi mới này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng thông tin mà còn thể hiện quyết tâm của Báo trong việc bắt nhịp mạnh mẽ hơn với nhịp sống thời đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Xuyên suốt tiến trình đổi mới, Báo Sài Gòn Giải Phóng xác định rõ nhiệm vụ cốt lõi là góp phần khẳng định vai trò của báo chí chính thống, giữ vững trận địa tư tưởng, tạo dựng và lan tỏa “dòng thông tin chủ lưu tích cực”; chuyển tải kịp thời, rõ ràng, sinh động chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến trong toàn xã hội.

Song hành với nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, Báo tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, nâng cao tính phát hiện, tính dự báo, tăng độ nén và chiều sâu thông tin; chủ động mở rộng diễn đàn, lắng nghe và phản ánh tiếng nói từ thực tiễn đời sống. Những ý kiến đa chiều, xây dựng, trách nhiệm sẽ là nguồn tham chiếu quan trọng, góp phần thiết thực vào quá trình hoạch định, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách, vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Một điểm nhấn quan trọng trong đợt cải tiến lần này là Báo Sài Gòn Giải Phóng mở chuyên mục “Sức sống cơ sở”, đồng thời trên báo in và báo điện tử tại địa chỉ https://www.sggp.org.vn/sucsongcoso/. Chuyên mục phản ánh sinh động nhịp sống tại 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn TPHCM - nơi các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; nơi tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân được vun đắp mỗi ngày. Qua đó, Báo mong muốn góp phần làm dày thêm tiếng nói từ cơ sở, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiếp thêm động lực cho tiến trình phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác.

Nhân dịp năm mới 2026, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM; sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước; cùng sự đồng hành tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, xin gửi lời tri ân đến quý bạn đọc gần xa đã luôn tin tưởng, đồng hành, góp ý thẳng thắn và tiếp thêm động lực để Báo Sài Gòn Giải Phóng không ngừng đổi mới, phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Kính chúc quý bạn đọc và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thành công; cùng chung niềm tin, khí thế mới, quyết tâm mới, hướng tới thành công của Đại hội XIV của Đảng!

BAN BIÊN TẬP