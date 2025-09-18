Hai anh tài Neko Lê, Kiên Ứng bắt tay trong dự án mới MV “Si”

Cú bắt tay thực hiện MV Si với đạo diễn Kiên Ứng ngay sau khi kết thúc Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy sự chăm chỉ, hoạt động không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ Neko Lê.

Kiên Ứng và Neko Lê "bắt tay" trình làng MV “Si”

Bài hát Si theo dòng nhạc pop dance phù hợp với chất giọng trầm ấm đặc trưng của Neko Lê. Ngoài ra, phần rap cũng được anh viết.

Ngay từ thời điểm phát hành chính thức MV (tối 17-9), Neko Lê đã nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, dù chỉ sử dụng 2 màu trắng đen trong xuyên suốt MV.

Hình ảnh Neko Lê trong MV

Từ sau khi ra mắt MV đầu tay Cứ để anh, Neko Lê tiếp tục trình làng Liều thuốc cho chúng ta và bây giờ là Si. Anh cho thấy bản thân nghiêm túc trên con đường âm nhạc.

“Âm nhạc là điều tôi chú trọng. Đến hiện tại, tôi tin đã lựa chọn được màu sắc âm nhạc phù hợp và biết bản thân sẽ làm được gì. Tôi luôn cố gắng chỉn chu nhất có thể trước khi đưa “đứa con tinh thần” đến với công chúng”, Neko Lê nói thêm.

Từ đầu năm đến nay, Neko Lê đã có những điểm nhấn đáng tự hào với bản thân. Anh vừa kết thúc hành trình Concert Anh trai vượt ngàn chông gai, tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế cùng 2 con gái, và Chiến sĩ quả cảm.

TIỂU TÂN