Chuẩn bị đấu giá lần thứ 2 đối với hai xe hạng sang của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 16-6, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM có thông báo về việc đấu giá lần thứ 2 đối với hai chiếc xe ô tô hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Phương thức đấu giá theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Xe BMW của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Theo đó, tài sản 1 là xe ô tô biển số 50LD-069.47, 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, sản xuất năm 2015. Hiện trạng xe đã qua sử dụng, vẫn hoạt động bình thường. Tài sản có giá khởi điểm 879 triệu đồng. Tiền đặt trước là 175 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào 9 giờ ngày 30-6.

Tài sản 2 là xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy. Tài sản có giá khởi điểm là 689 triệu đồng. Tiền đặt trước là 139 triệu đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). Thời gian tổ chức phiên đấu giá vào 10 giờ ngày 30-6.

Người tham gia đấu giá có thể đăng ký xem tài sản đấu giá, giấy tờ sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, từ ngày 17 đến hết ngày 19-6 (trong giờ hành chính).

Cũng theo thông báo của THADS TPHCM, trước khi mở cuộc bán đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý, đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Trước đó, ngày 22-5, hai xe hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan đã được đưa ra đấu giá trực tuyến, nhưng không thành và không có người mua trúng giá.

Ngày 3-6, THADS TPHCM thông báo giảm giá xe hiệu BMW từ 966 triệu đồng xuống còn 879 triệu đồng; xe Lexus từ 767 triệu đồng xuống còn 689 triệu đồng.

LAM NGUYÊN