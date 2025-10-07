Hải Phòng kỷ niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Sáng 7-10, trong khuôn viên núi rừng Côn Sơn, TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

TP Hải Phòng tổ chức l ễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, sáng ngày 7-10

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, từ lâu, trong tâm thức nhân dân cả nước, Côn Sơn chính là mảnh đất đã gắn bó với Nguyễn Trãi những năm tháng tuổi thơ và cũng là nơi ông náu mình “ngẫm nay, suy trước, xét cùng mọi lẽ hưng vong”, để sau này viết thành Bình Ngô Sách, vạch ra đường lối đánh giặc cứu nước giải phóng dân tộc.

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Nguyễn Trãi đã đi vào lịch sử và trở thành Anh hùng vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất. Ông được lịch sử ghi nhận, tôn thờ với sự nghiệp lừng lẫy, vẻ vang, có tầm ảnh hưởng to lớn tới sách lược bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đền thờ Nguyễn Trãi

Đền thờ Nguyễn Trãi - Ức Trai linh từ từ lâu đã trở thành không gian linh thiêng để bao lớp người khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tôn vinh thành kính Ức Trai

“Trước đền thờ Nguyễn Trãi linh thiêng, tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, chúng ta càng thấy được trách nhiệm lớn lao trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc, nổi bật toàn cầu của Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc”, ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Tin liên quan Hải Phòng: Khởi công cầu Nguyễn Trãi có tổng mức vốn hơn 6.200 tỷ đồng

ĐỖ TRUNG