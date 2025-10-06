Phim ngoại vào Việt Nam: Cần lưới lọc an toàn

Hàng loạt nền tảng FPT Play, K+, VieON, TV360 đồng loạt gỡ bỏ bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" sau khi phát hiện trong phim xuất hiện chi tiết vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Động thái này là cần thiết và kịp thời, nhưng cũng một lần nữa đặt ra câu hỏi, các biện pháp hiện nay có đủ để ngăn chặn những vi phạm tương tự tái diễn trong tương lai?

Hình ảnh vi phạm xuất hiện trong tập 16, được nhiều khán giả phát hiện khi theo dõi các bản phim chưa chính thức (mới phát đến tập 15) và không có bản quyền. Nhờ vậy, vi phạm chưa xuất hiện trên bản phát hành chính thức trong nước.

Tuy nhiên, điều đó cho thấy rủi ro luôn tiềm ẩn, nhất là với các nội dung nhập khẩu và được phát song song với thị trường nước ngoài.

Đây không phải là vụ việc cá biệt, năm 2024, bộ phim 199 Love khi phát tại Việt Nam song song với Trung Quốc cũng bị phát hiện chèn nội dung phi pháp và VieON đã phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung.

Hiện nay, xu thế mua bản quyền các bộ phim, chương trình nước ngoài và phát song song trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam khá phổ biến. Hình thức này giúp mang đến những nội dung mới, có bản quyền đáp ứng nhu cầu khán giả, đồng thời cũng góp phần ngăn chặn tình trạng phát tán bản phim lậu.

Tuy nhiên, phim nhập khẩu theo hình thức này thường chỉ chuyển từng tập cho đối tác tại Việt Nam nên khâu biên tập, kiểm duyệt khó kiểm soát toàn diện. Do đó, những vi phạm như trường hợp của Hãy để tôi tỏa sáng, 199 Love… hoàn toàn có nguy cơ tái diễn.

Về mặt pháp lý, điểm b, khoản 2, điều 21 về “Phổ biến phim trên không gian mạng” của Luật Điện ảnh (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 quy định các chủ thể trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim. Nghĩa là các cơ quan chức năng sẽ “hậu kiểm”, vai trò “tiền kiểm” do chủ thể phổ biến phim chủ động thực hiện.

Trong tình hình hiện nay, với những trường hợp vi phạm nêu trên, bài toán xử lý còn nhiều thách thức. Một mặt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nền tảng và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm tra, giám sát, đặc biệt là quy trình phản ứng nhanh, thống nhất cách xử lý để ngăn chặn hậu quả kịp thời.

Mặt khác, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động nhận diện các chi tiết nhạy cảm, kết hợp với kiểm duyệt thủ công để đảm bảo độ chính xác là giải pháp khả thi.

Phổ biến phim trên không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi có một “lưới lọc” phòng ngừa vững chắc, thay vì chạy theo xử lý khi vi phạm đã diễn ra.

HẢI DUY