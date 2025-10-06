Tổ chức Liên hoan Hô hát bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025

Bộ VH-TT-DL vừa cho biết, Liên hoan Hô hát bài chòi khu vực Trung bộ năm 2025 với chủ đề “Hương sắc miền Trung 2025” sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 15-11 tại TP Đà Nẵng.

Ảnh minh họa

Liên hoan nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; đồng thời tôn vinh các nghệ nhân, khẳng định vai trò cộng đồng trong gìn giữ và truyền dạy di sản.

Chương trình sẽ giới thiệu những làn điệu truyền thống như xàng xê, hô thai, xuân nữ…, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh, tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cũng như các tích truyện dân gian.

Bên cạnh đó, công chúng còn được thưởng thức những sáng tạo mới dựa trên cấu trúc, làn điệu và ngữ âm đặc trưng của bài chòi, đảm bảo giữ nguyên giá trị truyền thống, không cải biên quá mức.

Tham gia liên hoan có các nghệ nhân, câu lạc bộ bài chòi đến từ 7 tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.

VĨNH XUÂN