Văn hóa - Giải trí

Running Man Vietnam trở lại sau 4 năm, thu hút hàng triệu lượt xem

Tối 4-10, chương trình truyền hình thực tế Running Man Vietnam – Chạy ngay đi mùa 3 chính thức lên sóng, đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng.

Running Man Vietnam lên sóng tối 4-10
Ngay trong tập đầu tiên, chương trình đã thu hút hơn 120.000 lượt xem trực tiếp cùng lúc (CCU) trên YouTube và nhanh chóng cán mốc hơn 1 triệu lượt xem, nằm trong top đầu các nội dung được thảo luận nhiều trên mạng xã hội.

Mùa 3 có sự góp mặt của 7 thành viên: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P.

Tập 1 được dàn dựng như một bộ phim hành động với các trò chơi đặc trưng như xé bảng tên, suy luận, thu thập siêu dung dịch nhằm "đối đầu" thế lực tiêu cực – lấy cảm hứng từ bộ phim Squid Game.

Các thành viên tham gia thử thách game suy luận

Không chỉ gây ấn tượng bởi cách dàn dựng mới lạ, chương trình còn ghi điểm nhờ cá tính đa dạng của dàn cast, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong các tập tiếp theo.

Running Man Vietnam phát sóng lúc 19 giờ 30 thứ bảy hằng tuần trên HTV7 và 19 giờ 45 trên kênh FOREST Studio.

THỦY TIÊN

Từ khóa

Running Man Vietnam Running Man Vietnam mùa 3 Chạy ngay đi

