SOOBIN dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ kế cận tại “Tân Binh Toàn Năng 2025”

Tối 4-10, chương trình truyền hình thực tế Tân Binh Toàn Năng 2025 chính thức lên sóng, mở màn bằng cuộc đối đầu giữa đội hình Việt Nam và nhóm nhạc Hàn Quốc 8TURN. Đây là sân chơi giao lưu – tranh tài quy mô quốc tế dành cho các nhóm nhạc trẻ châu Á.

Đội hình Tân Binh Thăng Cấp (Việt Nam) trình diễn

Dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất toàn năng SOOBIN, đội hình 11 thành viên Việt Nam trình diễn hai tiết mục Đã đến lúc (do ê-kíp trong nước sản xuất) và Exposure (được chỉ đạo sản xuất bởi Hyuk Shin – Giám đốc đào tạo đến từ Hàn Quốc). Trong khi đó, nhóm 8TURN mang đến hai phần trình diễn bùng nổ: Leggo và Walk it out.

SOOBIN và các nghệ sĩ trẻ

Kết quả, 8TURN giành chiến thắng trong vòng đấu đầu tiên. Mặc dù thất bại trong vòng đấu đầu tiên nhưng chất lượng sân khấu chuyên nghiệp của "Tân Binh Toàn Năng 2025" vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ.





SOOBIN chia sẻ, mục tiêu của anh là góp phần đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế cận giàu tiềm năng cho thị trường âm nhạc Việt Nam: “Chúng ta là người Việt Nam, làm nhạc của người Việt và muốn vươn tầm ra thế giới”.

Chương trình có sự góp mặt của ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp: đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc SlimV, giám đốc ánh sáng Long Kenji, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Giám đốc hình ảnh Trần Quốc Vương...

Đội hình Tân Binh Thăng Cấp thi đấu

Các tập tiếp theo sẽ là loạt tranh tài giữa đại diện Việt Nam và các nhóm nhạc chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan...

Tân Binh Toàn Năng 2025 phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VTV3, 20 giờ 30 trên kênh YouTube YeaH1 One và ứng dụng MangoPlus.

TIỂU TÂN