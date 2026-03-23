Hạn chế một số tuyến đường khu vực Thủ Thiêm, người dân lưu ý lộ trình thay thế

Phòng CSGT Công an TPHCM thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường tại khu vực Thủ Thiêm bắt đầu từ 6 giờ sáng nay 23-3.

Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM

Theo Phòng CSGT TPHCM, những tuyến đường bị hạn chế đi lại trong thời gian trên gồm:

Một phần đường Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay đường Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Lương Định Của - Nguyễn Cơ Thạch).

Một phần đường Trần Não (đoạn từ vòng xoay đường Lương Định Của - Trần Não đến giao lộ Trần Não - đường số 14).

Một phần đường Tố Hữu (đoạn từ giao lộ đường Tố Hữu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba đường Tố Hữu - Lương Định Của).

Một phần đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ giao điểm R12 đến hết khu dân cư Lan Anh);

Toàn bộ cầu Thủ Thiêm.

Hai chiều đường Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay đường Nguyễn Hữu Cảnh - chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ đường Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu).

Việc hạn chế giao thông được triển khai từ 6 giờ ngày 23-3 đến hết ngày 25-3-2026 (có thể kết thúc sớm hơn tùy tình hình thực tế).

Phương tiện di chuyển chậm trên đường Mai Chí Thọ, đường Trần Não hướng vào Trung tâm TPHCM, sáng 23-3

Lộ trình thay thế:

Để tránh khu vực bị hạn chế, người dân có thể di chuyển theo các hướng sau:

Từ cầu Sài Gòn đi hầm sông Sài Gòn:

Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - đường Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Tôn Đức Thắng - vòng xoay Công trường Mê Linh - đường Võ Văn Kiệt - quay đầu tại Ký Con - hầm sông Sài Gòn.

Từ trung tâm thành phố đi Thảo Điền, phường An Khánh:

Lộ trình 1: đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - quay đầu trước Cantavil - đường Thảo Điền - đường Quốc Hương.

Lộ trình 2: đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - rẽ phải đường Trần Não - đường song hành - đường Nguyễn Văn Hưởng - đường Quốc Hương.

Lộ trình 3: Hầm sông Sài Gòn - đường Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - đường Võ Nguyên Giáp - đường Thảo Điền - đường Quốc Hương.

Lộ trình 4: đường Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - đường Võ Chí Công - vòng xoay Mỹ Thủy - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái - đường Võ Nguyên Giáp.

Từ nút giao An Phú đi trung tâm thành phố

Lộ trình 1: Nút giao An Phú - đường Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn.

Lộ trình 2: Nút giao An Phú - đường Lương Định Của - đường Lưu Đình Lễ - đường Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - đường Ký Con.

Lộ trình 3: Nút giao An Phú - đường Lương Định Của - đường Nguyễn Hoàng - đường Võ Nguyên Giáp - quay đầu - cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ.

Lộ trình 4: Nút giao An Phú - đường Mai Chí Thọ - đường Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ.

Từ Đồng Nai về trung tâm TPHCM:

Lộ trình 1: Cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường Đỗ Mười - đường Phạm Văn Đồng - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Điện Biên Phủ.

Lộ trình 2: Cầu Đồng Nai - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường Võ Nguyên Giáp - đường Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - đường Võ Văn Kiệt.

Phòng CSGT TPHCM cho biết, căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực.

Người dân tham gia giao thông qua khu vực chấp hành theo sự hướng dẫn của CSGT và lựa chọn hướng đi, lộ trình thay thế cho phù hợp.

MẠNH THẮNG