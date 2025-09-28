Hàn Quốc: Hỏa hoạn khiến dịch vụ chính phủ tê liệt

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm dữ liệu nhà nước đã làm tê liệt cơ sở hạ tầng chính phủ số của Hàn Quốc, đặc biệt ảnh hưởng đến các dịch vụ quan trọng tại thành phố Daejeon và Sejong.

Lực lượng cứu hỏa ứng phó hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) tại Daejeon, Hàn Quốc, tối 26-9. Ảnh: Yonhap

Hỏa hoạn bùng phát tối 26-9 tại một phòng máy tính trên tầng 5 của trung tâm dữ liệu nhà nước, sau khi pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện liên tục (UPS) phát nổ.

Tính đến sáng 27-9, vụ cháy đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết, Chính phủ đã quyết định tạm dừng hoạt động của các hệ thống như một biện pháp phòng ngừa, do vụ cháy đã gây ra trục trặc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng máy chủ. Thủ tướng Kim Min Seok cũng đã gửi lời xin lỗi về tình trạng gián đoạn dịch vụ và khẳng định chính phủ sẽ khẩn trương làm việc để khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

HÀ TRANG