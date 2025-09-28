Thế giới

Hàn Quốc: Hỏa hoạn khiến dịch vụ chính phủ tê liệt

SGGP

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm dữ liệu nhà nước đã làm tê liệt cơ sở hạ tầng chính phủ số của Hàn Quốc, đặc biệt ảnh hưởng đến các dịch vụ quan trọng tại thành phố Daejeon và Sejong.

Lực lượng cứu hỏa ứng phó hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) tại Daejeon, Hàn Quốc, tối 26-9. Ảnh: Yonhap
Lực lượng cứu hỏa ứng phó hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) tại Daejeon, Hàn Quốc, tối 26-9. Ảnh: Yonhap

Hỏa hoạn bùng phát tối 26-9 tại một phòng máy tính trên tầng 5 của trung tâm dữ liệu nhà nước, sau khi pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện liên tục (UPS) phát nổ.

Tính đến sáng 27-9, vụ cháy đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết, Chính phủ đã quyết định tạm dừng hoạt động của các hệ thống như một biện pháp phòng ngừa, do vụ cháy đã gây ra trục trặc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng máy chủ. Thủ tướng Kim Min Seok cũng đã gửi lời xin lỗi về tình trạng gián đoạn dịch vụ và khẳng định chính phủ sẽ khẩn trương làm việc để khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

HÀ TRANG

Từ khóa

Sáng 27-9 Kim Min Seok Phòng máy tính UPS Trung tâm dữ liệu Làm tê liệt Pin lithium-ion Quá nhiệt Hỏa hoạn Nguồn điện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn