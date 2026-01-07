Israel mời thầu dự án định cư gây tranh cãi ở Bờ Tây

Israel đã công bố hồ sơ mời thầu cho dự án định cư E1 gây tranh cãi gần Jerusalem. Động thái này được coi là có thể "cắt đôi" Bờ Tây và chấm dứt triển vọng thành lập một nhà nước Palestine liền mạch.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich công bố kế hoạch phê duyệt hơn 3.000 đơn vị nhà ở trong dự án khu định cư E1 giữa Jerusalem và Ma'ale Adumim. Ảnh: Yonatan Sindel/Flash90

Hồ sơ mời thầu được Chính phủ Israel công bố ngày 6-1 kêu gọi các nhà thầu nộp đề xuất xây dựng 3.401 đơn vị nhà ở tại khu vực E1, mở đường cho việc khởi công dự án từng bị đình chỉ nhiều lần dưới sức ép từ Washington.

Tổ chức giám sát các khu định cư Peace Now, đơn vị đầu tiên phát hiện thông tin này, cảnh báo các hạng mục ban đầu có thể khởi động ngay trong tháng tới. Theo các tài liệu mà Tân Hoa Xã thu thập được, hạn chót nộp hồ sơ dự thầu là ngày 16-3. Việc xây dựng có thể bắt đầu trong vòng vài tháng tới.

Quang cảnh Ma'ale Adumim ở Bờ Tây và sa mạc xung quanh. Ảnh: Times of Israel

Dự án E1 đã được xem xét hơn hai thập kỷ qua nhưng nhiều lần phải tạm dừng do phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và các đối tác quốc tế khác. Dự án E1 bao gồm 3.401 đơn vị nhà ở nằm ở khu vực phía đông Jerusalem, là một dải đất nằm giữa thành phố và khu định cư Ma'ale Adumim, kéo dài từ vùng ven thành phố này vào sâu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Vị trí chiến lược của dự án khiến nó trở thành một trong những kế hoạch định cư nhạy cảm nhất, bởi nó có thể chia cắt phần phía bắc và phía nam Bờ Tây, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hình thành một lãnh thổ Palestine liền mạch trong tương lai.

Bản đồ các dự án nhà ở mà Israel đã lên kế hoạch xây dựng tại hành lang E1. Ảnh: Peace Now

Trước đó, hồi tháng 8-2025, hơn 20 quốc gia đã ký tuyên bố chung phản đối kế hoạch E1, coi đây là hành động không thể chấp nhận, vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở tiến trình hòa bình.

KHÁNH HƯNG