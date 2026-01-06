Tổng thống Venezuela tuyên bố vô tội

Cả hai vợ chồng Tổng thống Venezuela đều sử dụng tai nghe để nghe phiên dịch tiếng Tây Ban Nha tại phiên tòa. Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein đã đọc tóm tắt bản cáo trạng của ông Maduro.

Phát biểu tại phiên tòa, Tổng thống Venezuela đã nói với thẩm phán là ông vô tội, bác bỏ cáo buộc “khủng bố ma túy”. “Tôi là người tử tế, là tổng thống của đất nước tôi”, ông Maduro nói. Bà Cilia Flores, vợ ông Maduro, cũng tuyên bố vô tội, bác bỏ các cáo buộc liên quan đến ma túy của tòa án.

Thẩm phán Hellerstein cho biết phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17-3. Vợ chồng ông Maduro sau đó được đưa về nơi tạm giam ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ.

Trước đó, luật sư được chỉ định cho ông Maduro là Barry Pollack cho biết ông Maduro có vấn đề về sức khỏe và cần được chăm sóc. Luật sư của bà Flores là Mark Donnelly cũng nói bà gặp vấn đề sức khỏe và cần được điều trị. Cả hai đều không nêu cụ thể tình trạng sức khỏe của thân chủ. Theo kênh CNN, luật sư được chỉ định ban đầu cho ông Maduro là ông David Wikstrom. Toàn bộ phiên điều trần diễn ra trong khoảng 30 phút.

Rất nhiều người đã tập trung gần tòa án ở quận Manhattan, thành phố New York, nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có phiên điều trần đầu tiên. Những người này chia làm 2 khu vực đối lập, giữa một bên phản đối và một bên hoan nghênh việc bắt giữ Tổng thống Venezuela.

MINH CHÂU