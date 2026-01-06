Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra tòa tại Mỹ

Tối 5-1 (giờ Việt Nam), kênh CNN đưa tin lực lượng an ninh Mỹ đã áp giải Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores ra hầu tòa ở quận Manhattan, TP New York (Mỹ) với cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Lực lượng an ninh Mỹ áp giải vợ chồng Tổng thống Venezuela. Ảnh: KYLE MAZZA-CNP/SHUTTERSTOCK

Đoạn clip của CNN cho thấy vợ chồng Tổng thống Venezuela bị còng tay di chuyển từ Trung tâm giam giữ Metropolitan ở quận Brooklyn, TP New York - nơi vợ chồng ông bị giam giữ trong hai ngày qua - đến tòa bằng cả ô tô và trực thăng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra lúc 0 giờ ngày 6-1 (giờ Việt Nam).

Thẩm phán liên bang Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, là người chủ trì phiên tòa. Ông Hellerstein là một thẩm phán cấp cao tại khu vực Nam New York từ năm 2011, từng chủ trì các phiên tòa liên quan đến vụ khủng bố 11-9-2001 và an ninh quốc gia. Tòa án liên bang nơi vợ chồng Tổng thống Venezuela ra hầu tòa từng xét xử nhiều bị cáo nổi tiếng như Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez, cùng hàng loạt trùm ma túy và tội phạm khủng bố.

Một nguồn tin thân cận của kênh CNN tiết lộ tòa án đã chỉ định ông David Wikstrom là luật sư cho Tổng thống Venezuela trong phiên điều trần đầu tiên này.

Theo kênh Al Jazeera, đây sẽ là một quá trình pháp lý kéo dài, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi vụ việc đi đến hồi kết.

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: UN WEB TV

Tối cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp tại New York để thảo luận về việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela.

Phát biểu tại phiên họp, bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, đã nhắc lại tuyên bố của Venezuela rằng hành động của Mỹ là xâm lược quân sự và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Cảnh báo về tiền lệ mà Mỹ đã tạo ra, bà Rosemary DiCarlo bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang bất ổn và tác động tiêu cực đến khu vực. Phó Tổng thư ký LHQ lưu ý hàng thập kỷ bất ổn chính trị tại khu vực đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn,

Bà Rosemary DiCarlo nhấn mạnh tình hình hiện nay rất nghiêm trọng nhưng vẫn có thể ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng; đồng thời kêu gọi đối thoại toàn diện và tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. “Sức mạnh của luật pháp phải được ưu tiên”, bà Rosemary DiCarlo nói.

MINH CHÂU