Hàn Quốc: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy phụ tùng ô tô

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc vào chiều 20-3, khiến ít nhất 53 người bị thương. Nhà chức trách vẫn chưa thể tiếp cận 14 người khác.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc phải ban hành lệnh huy động chữa cháy trên toàn quốc, do quy mô vụ cháy vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có tổng cộng 170 công nhân đang làm việc trong nhà máy. Đã có 53 người bị thương, trong đó có 24 người bị thương nặng, nhà chức trách vẫn chưa thể tiếp cận 14 người khác. Nhiều nạn nhân bị ngạt khí độc hoặc bị rơi từ trên cao xuống trong quá trình thoát thân.

Lính cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: YONHAP

Hơn 200 lính cứu hỏa cùng 90 phương tiện đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy, với sự hỗ trợ của trực thăng từ lực lượng kiểm lâm. Nhà máy gồm hai tòa nhà, trong đó một tòa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tòa còn lại vẫn đang cháy. Công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn do bên trong nhà máy có khoảng 200 kg natri, chất có thể gây nổ nếu xử lý không đúng cách.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực sẵn có để cứu hộ nạn nhân và khống chế đám cháy. Trước đó, Thủ tướng Kim Min-seok đã yêu cầu Bộ Nội vụ và cơ quan cứu hỏa triển khai các biện pháp cần thiết, đồng thời chỉ đạo chính quyền thành phố Daejeon và cảnh sát thực hiện phân luồng giao thông, sơ tán người dân nhằm tránh thiệt hại thêm.

KHÁNH MINH