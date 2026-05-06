Ngoại trưởng Iran thăm Trung Quốc

Ngày 6-5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28-2.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh. Ảnh:TÜRKIYE TODAY

Theo hãng tin bán chính thức Fars của Iran, chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tập trung vào quan hệ song phương cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang và trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, dự kiến ngày 14 và 15-5. Cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 4 nhưng bị trì hoãn do xung đột ở Trung Đông.

Trung Quốc hiện là một trong những khách hàng lớn mua dầu của Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc Washington triển khai lực lượng hải quân nhằm hạn chế nguồn thu của Tehran.

