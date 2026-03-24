Hàn Quốc siết chặt quy định “5 ngày – 5 nhóm xe”

Theo Yonhap, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc cho biết từ ngày 25-3, cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định phân nhóm xe theo biển số, nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài.

Người dân thành phố Suwon cổ động đi xe biển số theo ngày. Ảnh: YONHAP

Theo đó, phương tiện được chia thành 5 nhóm dựa trên chữ số cuối của biển số, mỗi nhóm sẽ bị cấm lưu thông vào một ngày cố định trong tuần. Hệ thống này đã được áp dụng trước đó nhưng thực hiện chưa nghiêm. Các phương tiện sử dụng điện và hydro được miễn trừ.

Bộ này sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết cho khu vực công, đồng thời xem xét áp dụng chế tài đối với các cơ quan không tuân thủ quy định. Khoảng 1,5 triệu phương tiện sẽ chịu tác động của biện pháp siết chặt này, giúp tiết kiệm khoảng 3.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Hiện mức tiêu thụ dầu thô của Hàn Quốc vào khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, trong đó gần một nửa dùng cho giao thông.

Chính phủ cũng khuyến nghị khu vực tư nhân tự nguyện tham gia chương trình, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng bắt buộc nếu mức cảnh báo khủng hoảng tài nguyên quốc gia đối với dầu mỏ được nâng lên cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp. Tuần trước, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo rủi ro nguồn cung dầu lên cấp 2.

Ngoài ra, chính phủ sẽ yêu cầu 50 doanh nghiệp tiêu thụ dầu lớn nhất xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng; đưa ra các ưu đãi đối với đơn vị đạt mục tiêu cắt giảm tiêu thụ. Các cơ quan công và doanh nghiệp lớn cũng được khuyến khích điều chỉnh giờ làm việc nhằm giảm áp lực giao thông, qua đó tiết kiệm năng lượng.

HUY QUỐC