Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Ngày 2-6, hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 1-6 vào Ukraine, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu thanh, nhằm vào các cơ sở mà Moscow cho là các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Một địa điểm tại thủ đô Kiev, Ukraine sau vụ tấn công của Nga. ﻿Ảnh: UKRAINE'S STATE EMERGENCY SERVICE/TELEGRAM

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo các nhân chứng, sau nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, các vụ hỏa hoạn và tình trạng mất điện đã xuất hiện ở một số khu vực. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết có 4 người thiệt mạng, ít nhất 58 người bị thương trong các cuộc tấn công này.

Giới chức Nga khẳng định động thái trên nhằm đáp trả vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra ngày 22-5, nhằm vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobelsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, khiến gần 20 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Cũng trong ngày 1-6, Nga đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, theo đó ít nhất 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Kursk, gần biên giới Ukraine. Một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Krasnodar phía Tây Nam.

Trước đó, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Phó Thông (Fu Cong) cho biết Bắc Kinh hy vọng Nga và Ukraine sẽ nối lại các cuộc đàm phán sớm nhất có thể để giải quyết hòa bình cuộc xung đột đang diễn ra.

MINH CHÂU