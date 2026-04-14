Hàn Quốc thử nghiệm công nghệ thành phố thông minh tại Đông Nam Á

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai các dự án thí điểm nhằm thử nghiệm công nghệ thành phố thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tại 5 quốc gia Đông Nam Á.

Phòng điều khiển hệ thống quản lý thành phố thông minh tại Incheon, phía tây Seoul. Ảnh: Yonhap
Theo Yonhap, 5 quốc gia tham gia chương trình K-City Network 2026 gồm Brunei, Philippines, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Tổng cộng 6 dự án sẽ được triển khai tại 5 nước, chủ yếu thử nghiệm nền tảng thành phố thông minh ứng dụng AI để tối ưu hóa giao thông công cộng.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần chứng minh hiệu quả của các công nghệ thông minh Hàn Quốc tại thị trường quốc tế, qua đó mở ra cơ hội xuất khẩu, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng ra thị trường toàn cầu.

VIỆT LÊ

